Чемпионат мира07 июля 2026, 18:15 | Обновлено 07 июля 2026, 18:31
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Полузащитник сборной Бельгии пропустит 8-9 месяцев
Онана выбыл на длительный срок
07 июля 2026, 18:15 | Обновлено 07 июля 2026, 18:31
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Полузащитник Астон Виллы и сборной Бельгии Амаду Онана получил тяжелую травму колена в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды США (4:1).
Игрок порвал крестообразные связки колена и выбыл ориентировочно на 8-9 месяцев. В бирмингемском клубе точно не ждут Онана на поле в нынешнем году.
В прошлом сезоне 24-летний центральный хавбек провел 38 матчей и помог команде завоевать трофей Лиги Европы и квалифицировать в Лигу чемпионов.
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