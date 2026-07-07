Полузащитник сборной Бельгии пропустит 8-9 месяцев

Полузащитник Астон Виллы и сборной Бельгии Амаду Онана получил тяжелую травму колена в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды США (4:1).

Игрок порвал крестообразные связки колена и выбыл ориентировочно на 8-9 месяцев. В бирмингемском клубе точно не ждут Онана на поле в нынешнем году.

В прошлом сезоне 24-летний центральный хавбек провел 38 матчей и помог команде завоевать трофей Лиги Европы и квалифицировать в Лигу чемпионов.