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Чемпионат мира
07 июля 2026, 18:15 | Обновлено 07 июля 2026, 18:31
858
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Полузащитник сборной Бельгии пропустит 8-9 месяцев

Онана выбыл на длительный срок

07 июля 2026, 18:15 | Обновлено 07 июля 2026, 18:31
858
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Полузащитник сборной Бельгии пропустит 8-9 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Амаду Онана
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Полузащитник Астон Виллы и сборной Бельгии Амаду Онана получил тяжелую травму колена в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды США (4:1).

Игрок порвал крестообразные связки колена и выбыл ориентировочно на 8-9 месяцев. В бирмингемском клубе точно не ждут Онана на поле в нынешнем году.

В прошлом сезоне 24-летний центральный хавбек провел 38 матчей и помог команде завоевать трофей Лиги Европы и квалифицировать в Лигу чемпионов.

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Амаду Онана ЧМ-2026 по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла сборная Бельгии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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