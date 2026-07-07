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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вернули из Германии. Буковина подписала хавбека
Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 17:31 | Обновлено 07 июля 2026, 17:41
629
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вернули из Германии. Буковина подписала хавбека

Бабак перешел в Буковину

07 июля 2026, 17:31 | Обновлено 07 июля 2026, 17:41
629
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вернули из Германии. Буковина подписала хавбека
ФК Буковина
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Клуб УПЛ Буковина объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Федором Бабаком, который выступал в Германии в составе второй команды Падерборна.

19-летний игрок получил контракт на три года.

Федор – воспитанник харьковского футбола. В 2022 году переехал в Словакию в юношескую команду Слована из Братиславы, а уже в сезоне 2022/23 стал игроком немецкого Падерборна. В течение двух с половиной сезонов выступал за Падерборн U-17 и U-19, за которые провел более 50 матчей и отличился тремя голами и четырьмя ассистами.

В сезоне 2025/26 Федор защищал цвета второй команды Падерборна 07 в Региональной лиге, сыграв 20 поединков.

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Буковина Черновцы трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Буковина
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