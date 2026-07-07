ОФИЦИАЛЬНО. Вернули из Германии. Буковина подписала хавбека

Клуб УПЛ Буковина объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Федором Бабаком, который выступал в Германии в составе второй команды Падерборна.

19-летний игрок получил контракт на три года.

Федор – воспитанник харьковского футбола. В 2022 году переехал в Словакию в юношескую команду Слована из Братиславы, а уже в сезоне 2022/23 стал игроком немецкого Падерборна. В течение двух с половиной сезонов выступал за Падерборн U-17 и U-19, за которые провел более 50 матчей и отличился тремя голами и четырьмя ассистами.

В сезоне 2025/26 Федор защищал цвета второй команды Падерборна 07 в Региональной лиге, сыграв 20 поединков.