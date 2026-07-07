ОФИЦИАЛЬНО. Вернули из Германии. Буковина подписала хавбека
Бабак перешел в Буковину
Клуб УПЛ Буковина объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Федором Бабаком, который выступал в Германии в составе второй команды Падерборна.
19-летний игрок получил контракт на три года.
Федор – воспитанник харьковского футбола. В 2022 году переехал в Словакию в юношескую команду Слована из Братиславы, а уже в сезоне 2022/23 стал игроком немецкого Падерборна. В течение двух с половиной сезонов выступал за Падерборн U-17 и U-19, за которые провел более 50 матчей и отличился тремя голами и четырьмя ассистами.
В сезоне 2025/26 Федор защищал цвета второй команды Падерборна 07 в Региональной лиге, сыграв 20 поединков.
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