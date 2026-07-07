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WTA
07 июля 2026, 16:50 | Обновлено 07 июля 2026, 16:52
420
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Елизавета Котляр – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Контрексевиле

07 июля 2026, 16:50 | Обновлено 07 июля 2026, 16:52
420
1 Comments
Елизавета Котляр – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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7 июля украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 451) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Контрексевиле (Франция).

В 1/16 финала украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против третьей сеяной Оксаны Селехметьевой (Испания, WTA 91). Поединок начнется ориентировочно в 16:50 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется с Джелин Вандромм.

📺 Видеотрансляция

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Оксана Селехметьева WTA Контрексевиль смотреть онлайн Елизавета Котляр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Вони там що, у волейбол грають? Тільки на чужих подачах)))
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