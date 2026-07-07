ГОЛОВКО: «Проблема Бразилии? Этот игрок не успевает за нынешним футболом»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Головко поделился своими мыслями по поводу вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026.

В 1/8 финала чемпионата мира «селесао» уступили Норвегии (1:2). По мнению Головко, значительное влияние на игру команды оказал 34-летний опорный полузащитник Бразилии Каземиро.

– Центр поля – это главная проблема, мне кажется. Если Каземиро играет в этой сборной Бразилии... Мне кажется, это уже не футбол будущего...

– То есть считаешь, что он уже на пенсии?

– Нет, я же так не говорил. Я сказал, что человек уже вышел из того возраста, просто не успевает за тем, куда движется футбол. Сейчас на первом плане интенсивность, прессинг, активность.