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  4. ГОЛОВКО: «Проблема Бразилии? Этот игрок не успевает за нынешним футболом»
Чемпионат мира
07 июля 2026, 16:54 | Обновлено 07 июля 2026, 17:34
1221
0

ГОЛОВКО: «Проблема Бразилии? Этот игрок не успевает за нынешним футболом»

Каземиро не может справиться с новыми вызовами

07 июля 2026, 16:54 | Обновлено 07 июля 2026, 17:34
1221
0
ГОЛОВКО: «Проблема Бразилии? Этот игрок не успевает за нынешним футболом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро
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Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Головко поделился своими мыслями по поводу вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026.

В 1/8 финала чемпионата мира «селесао» уступили Норвегии (1:2). По мнению Головко, значительное влияние на игру команды оказал 34-летний опорный полузащитник Бразилии Каземиро.

– Центр поля – это главная проблема, мне кажется. Если Каземиро играет в этой сборной Бразилии... Мне кажется, это уже не футбол будущего...

– То есть считаешь, что он уже на пенсии?

– Нет, я же так не говорил. Я сказал, что человек уже вышел из того возраста, просто не успевает за тем, куда движется футбол. Сейчас на первом плане интенсивность, прессинг, активность.

После вылета с ЧМ-2026 Каземиро дал эмоциональный комментарий, в котором намекнул на завершение международной карьеры.

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Каземиро Александр Головко сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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