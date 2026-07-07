Ривалдо раскритиковал Винисиуса после вылета Бразилии из ЧМ-2026

Легендарный бразилец Ривалдо поделился эмоциями после вылета национальной сборной Бразилии из ЧМ-2026 после поражения национальной сборной Норвегии (1:2).

«Грустный и трудный день для всех нас, бразильцев.

На мой взгляд, Бразилия слишком рано покинула чемпионат мира. Я считаю, что у нашей команды было достаточно сил, чтобы пройти дальше, но я чувствовал, что мы вышли на поле со страхом перед норвежцами. Уважение к сопернику необходимо, но Бразилия не может мириться с тем, что над ней так доминируют.

Я также считаю, что, учитывая его ведущую роль на этом чемпионате мира, Винисиус Жуниор должен взять на себя ответственность за выполнение пенальти, являясь лучшим бомбардиром и звездой национальной команды. Так же, как я думаю, Неймар, со всеми его качествами и способностью решать судьбу матчей, мог бы получить больше игрового времени.

Но таков уж футбол. Я знаю, как тяжело выступать на чемпионате мира и насколько велика ответственность за воплощение надежд миллионов бразильцев. Поэтому сейчас самое время поддержать находившихся там, тех, кто защищал нашу страну и делал все возможное.

Бразилия никогда не сдается. Я уверен, что наше время настанет, и мы переживем много радостных моментов вместе с нашей командой. Вперед, Бразилия!» – написал Ривалдо.

Национальная сборная Норвегии продолжает уверенно шагать по Мундиалю. Подопечные Столе Сольбаккена в 1/4 финала ЧМ-2026 сыграют против команды Англии. Матч Норвегия – Англия намечен на воскресенье, 12 июля.