Викингур – Дьер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Матч состоится 7 июля в 22:00 по Киеву
Во вторник, 7 июля, состоится матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между исландским «Викингюром» и венгерским «Дьером». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
«Викингур» Рейкьявик
Для действующих чемпионов Исландии текущий сезон также складывается очень уверенно. После 14 матчей национальной лиги на счету «Викингура» уже 40 очков, что пока позволяет ему занимать 1-е место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя, «КР Рейкьявика», на данный момент составляет уже 11 очков.
Однако не столь удачно выступил столичный коллектив в национальном кубке. На стадии полуфинала команда уступила «Брейдаблику» со счетом 3:0. Правда, 2/3 голов были забиты уже после 90-й минуты.
Дьер
Венграм в прошлом году также посчастливилось стать чемпионами. Команда смогла прервать 7-летнюю гегемонию «Ференцвароша», обойдя будапештцев всего на 1 очко. В целом, за 33 матча чемпионата Венгрии «Дьер» набрал 69 очков, благодаря которым и занял 1-е место в общем зачете.
Но вот в Кубке Венгрии «Ференцварош» оказался сильнее. Столичная команда обыграла «Дьер» на стадии полуфинала в серии пенальти со счетом 3:2.
Личные встречи
В XXI веке команды еще не играли друг с другом в официальных матчах.
Интересные факты
- В последних 16 матчах «Викингур» одержал 15 побед.
- «Викингур» пропустил всего 9 голов в текущем сезоне чемпионата Исландии — лучший результат среди всех команд.
- «Дьер», в свою очередь, пропустил всего 30 мячей в предыдущем сезоне чемпионата Венгрии — лучший результат среди всех команд турнира.
Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.51 для Викингура и 2.79 для Дьера. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!
22:00
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