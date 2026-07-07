Во вторник, 7 июля, состоится матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между исландским «Викингюром» и венгерским «Дьером». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

«Викингур» Рейкьявик

Для действующих чемпионов Исландии текущий сезон также складывается очень уверенно. После 14 матчей национальной лиги на счету «Викингура» уже 40 очков, что пока позволяет ему занимать 1-е место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя, «КР Рейкьявика», на данный момент составляет уже 11 очков.

Однако не столь удачно выступил столичный коллектив в национальном кубке. На стадии полуфинала команда уступила «Брейдаблику» со счетом 3:0. Правда, 2/3 голов были забиты уже после 90-й минуты.

Дьер

Венграм в прошлом году также посчастливилось стать чемпионами. Команда смогла прервать 7-летнюю гегемонию «Ференцвароша», обойдя будапештцев всего на 1 очко. В целом, за 33 матча чемпионата Венгрии «Дьер» набрал 69 очков, благодаря которым и занял 1-е место в общем зачете.

Но вот в Кубке Венгрии «Ференцварош» оказался сильнее. Столичная команда обыграла «Дьер» на стадии полуфинала в серии пенальти со счетом 3:2.

Личные встречи

В XXI веке команды еще не играли друг с другом в официальных матчах.

Интересные факты

В последних 16 матчах «Викингур» одержал 15 побед.

«Викингур» пропустил всего 9 голов в текущем сезоне чемпионата Исландии — лучший результат среди всех команд.

«Дьер», в свою очередь, пропустил всего 30 мячей в предыдущем сезоне чемпионата Венгрии — лучший результат среди всех команд турнира.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.51 для Викингура и 2.79 для Дьера. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!