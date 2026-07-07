Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик дал ответ Дженоа
Италия
07 июля 2026, 21:22 | Обновлено 07 июля 2026, 22:07
3807
4

Довбик дал ответ Дженоа

Артем отказал генуэзскому клубу – переговоры приостановлены

07 июля 2026, 21:22 | Обновлено 07 июля 2026, 22:07
3807
4 Comments
Довбик дал ответ Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Будущее украинского нападающего Артема Довбика остается неопределенным. Несмотря на серьезный интерес со стороны «Дженоа», переговоры о возможном трансфере на данный момент фактически приостановлены.

По информации журналиста Маттео Моретто, главным сторонником приглашения украинца является тренер генуэзцев Даниэле Де Росси, который видит в Довбике важное усиление для атакующей линии команды.

Впрочем, сам нападающий пока не готов соглашаться на переход. Источник отмечает, что украинец хочет внимательно рассмотреть все возможные варианты продолжения карьеры, прежде чем принимать окончательное решение.

На данный момент «Дженоа» не является приоритетным вариантом для Довбика. Нападающий ожидает других предложений, поэтому не намерен торопиться со сменой клуба.

По теме:
Их хочет Моуриньо: Названы два имени из списка потенциальных новичков Реала
Перестройка продолжается: HEROIC подписали Brollan
В Сантосе паника. После ЧМ-2026 Неймар может сменить клуб
Артем Довбик Рома Рим Дженоа трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГОЛОВКО: «Сборная Франции на грани из-за Мбаппе. Этот нарыв лопнет»
Футбол | 07 июля 2026, 17:59 7
ГОЛОВКО: «Сборная Франции на грани из-за Мбаппе. Этот нарыв лопнет»
ГОЛОВКО: «Сборная Франции на грани из-за Мбаппе. Этот нарыв лопнет»

Французы терпят звезду «Реала» из-за его результативности

ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
Бокс | 07 июля 2026, 10:07 5
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика

Соперником Гассиева станет Кадиру

Первый гол за 92 года. Египет переписывает свою историю
Футбол | 07.07.2026, 19:52
Первый гол за 92 года. Египет переписывает свою историю
Первый гол за 92 года. Египет переписывает свою историю
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Бокс | 07.07.2026, 08:26
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
Теннис | 07.07.2026, 07:08
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В іспанію біжи, італія то не твоє, казав Атлетіко треба було вибирати!
Ответить
+3
Олійченко, давай назад тему з Трабзонспором.
Ответить
+2
Угу Де Россі уже один раз позвав.
Ответить
0
задолбал уже всех своими решениями)
Ответить
0
Популярные новости
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
06.07.2026, 07:27 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
06.07.2026, 10:42 3
Бокс
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 4
Футбол
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
06.07.2026, 15:15 12
Футбол
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
06.07.2026, 08:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем