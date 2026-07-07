Довбик дал ответ Дженоа

Будущее украинского нападающего Артема Довбика остается неопределенным. Несмотря на серьезный интерес со стороны «Дженоа», переговоры о возможном трансфере на данный момент фактически приостановлены.

По информации журналиста Маттео Моретто, главным сторонником приглашения украинца является тренер генуэзцев Даниэле Де Росси, который видит в Довбике важное усиление для атакующей линии команды.

Впрочем, сам нападающий пока не готов соглашаться на переход. Источник отмечает, что украинец хочет внимательно рассмотреть все возможные варианты продолжения карьеры, прежде чем принимать окончательное решение.

На данный момент «Дженоа» не является приоритетным вариантом для Довбика. Нападающий ожидает других предложений, поэтому не намерен торопиться со сменой клуба.