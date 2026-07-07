Эксперт: «Карма сделала свое дело после звонка Трампа»

Известный эксперт Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о проходящих в США, Канаде и Мексике поединках 1/8 финала мирового футбольного форума.

«Этот этап оказался непреодолимым для хозяев ЧМ, которые, словно дружески сговорившись, прекратили свои выступления.

Больше всего разочаровали американцы, разгромно уступившие бельгийцам, которые, напротив, продемонстрировали свою лучшую игру. На мой взгляд, на действиях победителей положительно сказалось отсутствие «звездного» ветерана Де Брюйне, что придало мобильности их командной игре.

Не исключено, что со сборной США сыграло злую шутку обращение президента США Дональда Трампа в ФИФА и в итоге безосновательную отмену дисквалификации лидера хозяев Балогуна, удаленного в матче 1/16 финала с боснийцами. Это послужило для европейцев дополнительным стимулом прыгнуть выше головы. Как видите, карма сделала свое дело.

После фиаско американцев теперь главным претендентом на звание сборной-сенсации остается Норвегия. Хотя победу скандинавов над Бразилией нельзя назвать случайной.

Кстати, я не удивлюсь, если норвежцы не остановятся на достигнутом и дадут бой в четвертьфинале англичанам. Очень многое будет зависеть от тактических ходов. Если скандинавы будут осторожны в переходной фазе, будут дорожить мячом, не давать визави пространства, то могут осложнить им жизнь. А их голеадор Холанд один из своих моментов обязательно использует. Его реализация просто поражает.

Что касается заключительных поединков 1/8 финала, то я отдаю предпочтение аргентинцам и колумбийцам соответственно над египтянами и швейцарцами».

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