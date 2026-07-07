Суперкомпьютер обновил шансы команд на победу на чемпионате мира

Во вторник, 7 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретились команды Бельгии и США. Североамериканская сборная потерпела поражение со счетом 1:4.

Аналитический портал Opta обновил шансы команд на победу в турнире после вылета всех хозяев – американцы присоединились к Мексике и Канаде, которые также прекратили борьбу на мундиале.

Самые высокие шансы на триумф в турнире, по мнению суперкомпьютера, сохранила сборная Франции, которая заняла первое место в квартете с командами Норвегии, Сенегала и Ирака.

Подопечные Дидье Дешама в плей-офф одолели Швецию и Парагвай. Главными конкурентами «Les Bleus» станут сборные Испании и Англии, которые вытеснили с тройки команду Аргентины.

Фавориты на победу в ЧМ-2026 (по данным Opta Analyst):

Франция – 27,91% Испания – 22,73% Англия – 17,23% Аргентина – 11,73% Норвегия – 7,20% Марокко – 4,26% Бельгия – 3,87% Колумбия – 2,85% Швейцария – 1,98% Египет – 0,25%

В ночь на среду, 7 июля, определятся последние два участника четвертьфинала чемпионата мира – сборная Аргентина попытается оставить за бортом Египет, а Швейцария сыграет против Колумбии.