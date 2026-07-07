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Чемпионат мира
07 июля 2026, 13:21 | Обновлено 07 июля 2026, 13:33
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Суперкомпьютер обновил шансы команд на победу на чемпионате мира

В турнире остались десять сборных после вылета всех хозяев – Мексики, США и Канады

07 июля 2026, 13:21 | Обновлено 07 июля 2026, 13:33
2270
0
Суперкомпьютер обновил шансы команд на победу на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции по футболу
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Во вторник, 7 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретились команды Бельгии и США. Североамериканская сборная потерпела поражение со счетом 1:4.

Аналитический портал Opta обновил шансы команд на победу в турнире после вылета всех хозяев – американцы присоединились к Мексике и Канаде, которые также прекратили борьбу на мундиале.

Самые высокие шансы на триумф в турнире, по мнению суперкомпьютера, сохранила сборная Франции, которая заняла первое место в квартете с командами Норвегии, Сенегала и Ирака.

Подопечные Дидье Дешама в плей-офф одолели Швецию и Парагвай. Главными конкурентами «Les Bleus» станут сборные Испании и Англии, которые вытеснили с тройки команду Аргентины.

Фавориты на победу в ЧМ-2026 (по данным Opta Analyst):

  1. Франция – 27,91%
  2. Испания – 22,73%
  3. Англия – 17,23%
  4. Аргентина – 11,73%
  5. Норвегия – 7,20%
  6. Марокко – 4,26%
  7. Бельгия – 3,87%
  8. Колумбия – 2,85%
  9. Швейцария – 1,98%
  10. Египет – 0,25%

В ночь на среду, 7 июля, определятся последние два участника четвертьфинала чемпионата мира – сборная Аргентина попытается оставить за бортом Египет, а Швейцария сыграет против Колумбии.

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Николай Тытюк Источник: The Analyst
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