Суперкомпьютер обновил шансы команд на победу на чемпионате мира
В турнире остались десять сборных после вылета всех хозяев – Мексики, США и Канады
Во вторник, 7 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретились команды Бельгии и США. Североамериканская сборная потерпела поражение со счетом 1:4.
Аналитический портал Opta обновил шансы команд на победу в турнире после вылета всех хозяев – американцы присоединились к Мексике и Канаде, которые также прекратили борьбу на мундиале.
Самые высокие шансы на триумф в турнире, по мнению суперкомпьютера, сохранила сборная Франции, которая заняла первое место в квартете с командами Норвегии, Сенегала и Ирака.
Подопечные Дидье Дешама в плей-офф одолели Швецию и Парагвай. Главными конкурентами «Les Bleus» станут сборные Испании и Англии, которые вытеснили с тройки команду Аргентины.
Фавориты на победу в ЧМ-2026 (по данным Opta Analyst):
- Франция – 27,91%
- Испания – 22,73%
- Англия – 17,23%
- Аргентина – 11,73%
- Норвегия – 7,20%
- Марокко – 4,26%
- Бельгия – 3,87%
- Колумбия – 2,85%
- Швейцария – 1,98%
- Египет – 0,25%
В ночь на среду, 7 июля, определятся последние два участника четвертьфинала чемпионата мира – сборная Аргентина попытается оставить за бортом Египет, а Швейцария сыграет против Колумбии.
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