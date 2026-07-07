Григорчук отреагировал на возвращение бывшего футболиста Черноморца

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал возвращение в команду 26-летнего вингера Даниила Алефиренко, который присоединился из «Колоса»:

«Вижу, что он очень нацелен. Во-первых, он очень доволен, что вернулся к нам. По всей видимости, и об этом можно смело говорить, Даниил хочет вернуться в футбол на высоком уровне.

Он хочет стабильно играть, быть на слуху, приносить пользу команде и забивать мячи. Он очень настроен на это. С другой стороны, ему нужно время.

Адаптация идет не так быстро, как хотелось бы. У нас много работы на этом пути», – поделился мнениями Григорчук.

Алефиренко выступал в составе одесской команды в сезоне 2023/24, где за 14 матчей забил восемь мячей и отдал один ассист. В июле 2024 года присоединился к «Колосу».

В прошлом сезоне Даниил провел 23 игры и записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость вингера составляет 500 тысяч евро.