Григорчук отреагировал на возвращение бывшего футболиста Черноморца
Одесский клуб договорился о сотрудничестве с 26-летним вингером Даниилом Алефиренко
Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал возвращение в команду 26-летнего вингера Даниила Алефиренко, который присоединился из «Колоса»:
«Вижу, что он очень нацелен. Во-первых, он очень доволен, что вернулся к нам. По всей видимости, и об этом можно смело говорить, Даниил хочет вернуться в футбол на высоком уровне.
Он хочет стабильно играть, быть на слуху, приносить пользу команде и забивать мячи. Он очень настроен на это. С другой стороны, ему нужно время.
Адаптация идет не так быстро, как хотелось бы. У нас много работы на этом пути», – поделился мнениями Григорчук.
Алефиренко выступал в составе одесской команды в сезоне 2023/24, где за 14 матчей забил восемь мячей и отдал один ассист. В июле 2024 года присоединился к «Колосу».
В прошлом сезоне Даниил провел 23 игры и записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость вингера составляет 500 тысяч евро.
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