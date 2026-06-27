ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец вернул Алефиренко

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании контракта с украинским нападающим ковалевского «Колоса» Даниилом Алефиренко.

Отмечается, что контракт между 26-летним футболистом и «моряками» будет действовать до лета 2028 года. В соглашении предусмотрена возможность продления сотрудничества ещё на один сезон.

«Даниил хорошо знаком одесским болельщикам по выступлениям в составе «моряков». Теперь он снова наденет черно-синюю футболку и будет помогать команде в новом сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Алефиренко на правах аренды выступал за «Черноморец» во второй половине сезона 2022/23. Тогда в 14 матчах он забил 8 голов.

В сезоне 2025/26 Даниил Алефиренко провёл 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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