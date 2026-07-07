Впервые в истории ЧМ вратарская «сухая» серия превысила 600 минут
Вспомним топ-10 голкиперов с самыми длинными сериями без пропущенных мячей на чемпионатах мира
29-летний вратарь сборной Испании Унаи Симон стал первым голкипером в истории чемпионатов мира, сумевший не пропустить ни одного гола в свои ворота более 600 минут подряд.
После матча 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Португалии «сухая» серия Симона составляет 609 минут.
Напомним, что данная серия испанца началась еще на ЧМ-2022.
Предыдущее достижение мундиалей держал итальянец Вальтер Дзенга с 1990 года – 517 минут.
Вратари с самыми длинными «сухими» сериями на чемпионатах мира (в минутах)
- 609 – Унаи Симон (Испания), 2022–2026
- 517 – Вальтер Дзенга (Италия), 1990
- 501 – Питер Шилтон (Англия), 1982
- 486 – Серхио Ромеро (Аргентина), 2014
- 477 – Икер Касильяс (Испания), 2010
- 475 – Зепп Майер (ФРГ), 1978
- 460 – Джанлуиджи Буффон (Италия), 2006
- 442 – Гордон Бэнкс (Англия), 1966
- 427 – Оливер Кан (Германия), 2002
- 408 – Хусто Вильяр (Парагвай), 2010
Spanien-Keeper Simón baut seinen Rekord aus! 🧤 pic.twitter.com/3whA4YFnX4— Transfermarkt (@Transfermarkt) July 7, 2026
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