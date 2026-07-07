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Чемпионат мира
07 июля 2026, 12:31 | Обновлено 07 июля 2026, 12:33
449
0

Впервые в истории ЧМ вратарская «сухая» серия превысила 600 минут

Вспомним топ-10 голкиперов с самыми длинными сериями без пропущенных мячей на чемпионатах мира

07 июля 2026, 12:31 | Обновлено 07 июля 2026, 12:33
449
0
Впервые в истории ЧМ вратарская «сухая» серия превысила 600 минут
Getty Images/Global Images Ukraine
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29-летний вратарь сборной Испании Унаи Симон стал первым голкипером в истории чемпионатов мира, сумевший не пропустить ни одного гола в свои ворота более 600 минут подряд.

После матча 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Португалии «сухая» серия Симона составляет 609 минут.

Напомним, что данная серия испанца началась еще на ЧМ-2022.

Предыдущее достижение мундиалей держал итальянец Вальтер Дзенга с 1990 года – 517 минут.

Вратари с самыми длинными «сухими» сериями на чемпионатах мира (в минутах)

  • 609 – Унаи Симон (Испания), 2022–2026
  • 517 – Вальтер Дзенга (Италия), 1990
  • 501 – Питер Шилтон (Англия), 1982
  • 486 – Серхио Ромеро (Аргентина), 2014
  • 477 – Икер Касильяс (Испания), 2010
  • 475 – Зепп Майер (ФРГ), 1978
  • 460 – Джанлуиджи Буффон (Италия), 2006
  • 442 – Гордон Бэнкс (Англия), 1966
  • 427 – Оливер Кан (Германия), 2002
  • 408 – Хусто Вильяр (Парагвай), 2010
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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