Впервые в истории ЧМ вратарская «сухая» серия превысила 600 минут

29-летний вратарь сборной Испании Унаи Симон стал первым голкипером в истории чемпионатов мира, сумевший не пропустить ни одного гола в свои ворота более 600 минут подряд.

После матча 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Португалии «сухая» серия Симона составляет 609 минут.

Напомним, что данная серия испанца началась еще на ЧМ-2022.

Предыдущее достижение мундиалей держал итальянец Вальтер Дзенга с 1990 года – 517 минут.

Вратари с самыми длинными «сухими» сериями на чемпионатах мира (в минутах)

609 – Унаи Симон (Испания), 2022–2026

517 – Вальтер Дзенга (Италия), 1990

501 – Питер Шилтон (Англия), 1982

486 – Серхио Ромеро (Аргентина), 2014

477 – Икер Касильяс (Испания), 2010

475 – Зепп Майер (ФРГ), 1978

460 – Джанлуиджи Буффон (Италия), 2006

442 – Гордон Бэнкс (Англия), 1966

427 – Оливер Кан (Германия), 2002

408 – Хусто Вильяр (Парагвай), 2010