ОФИЦИАЛЬНО. Тренер, провалившийся в Челси, нашел работу в Лиге 1

Английский специалист Лиам Росеньор официально трудоустроился в ФК Париж. Об этом пишет клубная пресс-служба французского клуба.

«Добро пожаловать в Париж, Лиам», – говорится в сообщении.

По официальной информации, французский клуб подписал контракт с английским специалистом до 30 июня 2028 года. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.

Последним местом работы Росеньора был Челси, где он заменил Энцо Мареску, но полностью провалился и был уволен за считанные месяцы после назначения.До этого Лиам успешно работал во главе французского Старсбурга и английского Халл Сити.