ОФИЦИАЛЬНО. Тренер, провалившийся в Челси, нашел работу в Лиге 1
Лиам Росеньор возглавил ФК Париж
Английский специалист Лиам Росеньор официально трудоустроился в ФК Париж. Об этом пишет клубная пресс-служба французского клуба.
«Добро пожаловать в Париж, Лиам», – говорится в сообщении.
По официальной информации, французский клуб подписал контракт с английским специалистом до 30 июня 2028 года. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.
Последним местом работы Росеньора был Челси, где он заменил Энцо Мареску, но полностью провалился и был уволен за считанные месяцы после назначения.До этого Лиам успешно работал во главе французского Старсбурга и английского Халл Сити.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может перейти в «Трабзонспор»
«Галатасарай» интересовался украинским форвардом, но теперь, похоже, смотрит в другую сторону