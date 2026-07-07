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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тренер, провалившийся в Челси, нашел работу в Лиге 1
Франция
07 июля 2026, 12:42 |
379
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер, провалившийся в Челси, нашел работу в Лиге 1

Лиам Росеньор возглавил ФК Париж

07 июля 2026, 12:42 |
379
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер, провалившийся в Челси, нашел работу в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор
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Английский специалист Лиам Росеньор официально трудоустроился в ФК Париж. Об этом пишет клубная пресс-служба французского клуба.

«Добро пожаловать в Париж, Лиам», – говорится в сообщении.

По официальной информации, французский клуб подписал контракт с английским специалистом до 30 июня 2028 года. О финансовых аспектах личного соглашения ничего не сообщается.

Последним местом работы Росеньора был Челси, где он заменил Энцо Мареску, но полностью провалился и был уволен за считанные месяцы после назначения.До этого Лиам успешно работал во главе французского Старсбурга и английского Халл Сити.

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Лиам Росеньор Париж назначение тренера Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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