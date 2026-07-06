ОФИЦИАЛЬНО. Оливер Гласнер возглавил Ноттингем Форест
Лесники выбрали нового главного тренера
Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о назначении австрийского специалиста Оливера Гласнера на должность главного тренера первой команды клуба.
Условия сотрудничества между «лесниками» и тренером не разглашаются.
Предыдущим местом работы Оливера Гласнера был «Кристал Пэлас», который он покинул по окончании прошлого сезона. Под руководством австрийца команда в сезоне Английской Премьер-лиги 2025/26 заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 38 матчах чемпионата Англии, а также выиграла Лигу конференций.
Сезон АПЛ 2025/26 «Ноттингем Форест» провёл под руководством четырёх разных тренеров, последним из которых был Витор Перейра. «Лесники» завершили сезон на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 44 очка в 38 матчах чемпионата Англии.
Nottingham Forest is delighted to announce the appointment of Oliver Glasner as the Club’s new Head Coach.— Nottingham Forest (@NFFC) July 6, 2026
One of Europe's most respected and progressive coaches, Glasner joins Forest with an outstanding reputation for developing players, building ambitious attacking teams and… pic.twitter.com/sh7sY2lHWG
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