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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оливер Гласнер возглавил Ноттингем Форест
Англия
06 июля 2026, 13:48 |
180
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ОФИЦИАЛЬНО. Оливер Гласнер возглавил Ноттингем Форест

Лесники выбрали нового главного тренера

06 июля 2026, 13:48 |
180
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ОФИЦИАЛЬНО. Оливер Гласнер возглавил Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine
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Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о назначении австрийского специалиста Оливера Гласнера на должность главного тренера первой команды клуба.

Условия сотрудничества между «лесниками» и тренером не разглашаются.

Предыдущим местом работы Оливера Гласнера был «Кристал Пэлас», который он покинул по окончании прошлого сезона. Под руководством австрийца команда в сезоне Английской Премьер-лиги 2025/26 заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 38 матчах чемпионата Англии, а также выиграла Лигу конференций.

Сезон АПЛ 2025/26 «Ноттингем Форест» провёл под руководством четырёх разных тренеров, последним из которых был Витор Перейра. «Лесники» завершили сезон на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 44 очка в 38 матчах чемпионата Англии.

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Оливер Гласнер
Дмитрий Вус Источник: ФК Ноттингем Форест
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