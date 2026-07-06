ОФИЦИАЛЬНО. Оливер Гласнер возглавил Ноттингем Форест

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о назначении австрийского специалиста Оливера Гласнера на должность главного тренера первой команды клуба.

Условия сотрудничества между «лесниками» и тренером не разглашаются.

Предыдущим местом работы Оливера Гласнера был «Кристал Пэлас», который он покинул по окончании прошлого сезона. Под руководством австрийца команда в сезоне Английской Премьер-лиги 2025/26 заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 38 матчах чемпионата Англии, а также выиграла Лигу конференций.

Сезон АПЛ 2025/26 «Ноттингем Форест» провёл под руководством четырёх разных тренеров, последним из которых был Витор Перейра. «Лесники» завершили сезон на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 44 очка в 38 матчах чемпионата Англии.