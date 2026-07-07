Юрист объяснил, имела ли право ФИФА отменять дисквалификацию Балогуна

Спортивный юрист Илья Скоропашкин объяснил решение Международной федерации футбола (ФИФА), которая отменила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Несмотря на возвращение в стартовый состав нападающего американская команда потерпела поражение от Бельгии (1:4) и покинула чемпионат мира на стадии 1/8 финала.

«Формально 27 статья Кодекса действительно разрешает дисциплинарному органу полностью или частично приостановить исполнение санкции с испытательным сроком. Однако эта норма не предусматривает возможность ее применения к автоматической дисквалификации игрока после его удаления в матче.

Дисциплинарный кодекс ФИФА прямо предусматривает, что удаление с поля автоматически влечет дисквалификацию на следующий матч. Более того, Регламент чемпионата мира также устанавливает, что игрок, получивший прямую красную карточку или вторую желтую, автоматически пропускает следующий матч.

Если после прямой красной карточки футболист не пропускает следующий матч, то автоматичность санкции теряет юридический смысл. В регламенте слово «автоматически» означает не один из возможных вариантов, а императивное следствие, которое наступает безусловно.

Решение арбитра на поле, как правило, окончательное, а дисциплинарные органы футбола могут пересматривать такие решения только в исключительных случаях, например, при очевидной ошибке относительно личности игрока.

Однако ФИФА не отменила самую красную карточку, а лишь убрала пропуск следующего матча. Поэтому, по моему мнению, это недопустимая интерпретация регламентных норм об автоматической дисквалификации и статье 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА», – уверен юрист.