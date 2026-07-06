ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию американца Балогуна

Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила свое решение отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна перед матчем с командой Бельгии.

В то время как прямая красная карточка обычно влечет за собой автоматическое отстранение на один матч, Дисциплинарный комитет сохраняет за собой право изменять исполнение определенных санкций:

«В соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, исполнение дисквалификации на матч приостанавливается на испытательный срок на один год.

Если Фоларин Балогун совершит еще одно нарушение того же характера и тяжести в течение этого испытательного срока, дисквалификация будет применена без ущерба для любых дополнительных санкций, наложенных за новое нарушение», – идется в заявлении.

ФИФА подтвердила, что игрок действительно был дисквалифицирован на один матч, но применение этого наказания было приостановлено на испытательный срок на один год.

Если американский нападающий совершит аналогичное нарушение в течение этого испытательного срока, то дисквалификация вступит в силу в дополнение к любым дальнейшим санкциям, связанным с будущим нарушением.

Дисциплинарный комитет использовал свои полномочия, чтобы превратить санкцию в условное наказание, что позволяет Соединенным Штатам вернуть в состав своего лучшего бомбардира на матч против Бельгии.