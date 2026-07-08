Полесье удивило своим поступком в отношении Алексея Гуцуляка
Клуб до сих пор никак не отреагировал на уход вингера
Житомирское «Полесье» до сих пор не сделало ни одного официального заявления после завершения сотрудничества с полузащитником Алексеем Гуцуляком, контракт которого истек 30 июня.
Прошла уже неделя с момента завершения срока действия соглашения, однако клуб так и не опубликовал сообщение об уходе футболиста или благодарность за его выступления.
В то же время сам Гуцуляк еще 1 июля обратился к «Полесью» и его болельщикам, поблагодарив клуб за время, проведенное вместе.
Напомним, в начале 2026 года между сторонами возник конфликт из-за переговоров о новом контракте. После того, как вингер отказался согласиться на предложенные условия, его временно отстранили от работы с первой командой.
В итоге стороны не продлили сотрудничество, а футболист покинул житомирский клуб в статусе свободного агента.
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