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  4. Полесье удивило своим поступком в отношении Алексея Гуцуляка
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 05:32 |
373
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Полесье удивило своим поступком в отношении Алексея Гуцуляка

Клуб до сих пор никак не отреагировал на уход вингера

08 июля 2026, 05:32 |
373
1 Comments
Полесье удивило своим поступком в отношении Алексея Гуцуляка
ФК Полесья. Алексей Гуцуляк
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Житомирское «Полесье» до сих пор не сделало ни одного официального заявления после завершения сотрудничества с полузащитником Алексеем Гуцуляком, контракт которого истек 30 июня.

Прошла уже неделя с момента завершения срока действия соглашения, однако клуб так и не опубликовал сообщение об уходе футболиста или благодарность за его выступления.

В то же время сам Гуцуляк еще 1 июля обратился к «Полесью» и его болельщикам, поблагодарив клуб за время, проведенное вместе.

Напомним, в начале 2026 года между сторонами возник конфликт из-за переговоров о новом контракте. После того, как вингер отказался согласиться на предложенные условия, его временно отстранили от работы с первой командой.

В итоге стороны не продлили сотрудничество, а футболист покинул житомирский клуб в статусе свободного агента.

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чемпионат Украины по футболу свободный агент Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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