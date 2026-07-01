Гуцуляк принял окончательное решение о будущем

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк на своей странице в Instagram сообщил, что покидает житомирское «Полесье».

«Ровно два года я провёл в «Полесье», и сегодня этот этап моей карьеры завершается.

Благодарю клуб и Геннадия Владиславовича за доверие и поддержку на протяжении всего моего пути здесь. Отдельная благодарность всем партнёрам по команде, с которыми мы вместе играли и работали в течение этих лет.

Рад, что смог помочь клубу развиваться и стать частью исторического достижения — первых бронзовых медалей «Полесья» в УПЛ. Верю, что впереди клуб ждет еще больше успехов. Благодарен за этот этап, но пришло время двигаться дальше», — отметил Гуцуляк.

Вчера у Гуцуляка истек контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.