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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 15:02 |
4618
3

Гуцуляк принял окончательное решение о будущем

Футболист попрощался с «Полесьем»

01 июля 2026, 15:02 |
4618
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Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк на своей странице в Instagram сообщил, что покидает житомирское «Полесье».

«Ровно два года я провёл в «Полесье», и сегодня этот этап моей карьеры завершается.

Благодарю клуб и Геннадия Владиславовича за доверие и поддержку на протяжении всего моего пути здесь. Отдельная благодарность всем партнёрам по команде, с которыми мы вместе играли и работали в течение этих лет.

Рад, что смог помочь клубу развиваться и стать частью исторического достижения — первых бронзовых медалей «Полесья» в УПЛ. Верю, что впереди клуб ждет еще больше успехов. Благодарен за этот этап, но пришло время двигаться дальше», — отметил Гуцуляк.

Вчера у Гуцуляка истек контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.

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Алексей Гуцуляк свободный агент Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Удачі, Льоша, але спустись на землю і не задирай носа. Тоді станеш топгравцем
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