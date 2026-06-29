Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратил серьезную сумму

Житомирское «Полесье» совершило один из самых громких трансферов этого лета. Клуб приобрел вингера «Карабаха» Леандру Андраде.

26-летний футболист был куплен в качестве замены Алексею Гуцуляку. Андраде способен действовать на обоих флангах атаки, хотя чаще всего выступает справа.

В «Карабахе» высоко ценят универсальность и работоспособность футболиста. Андраде отличается скоростью, качественным завершением атак и большим объемом работы без мяча. Ранее он также успел отличиться забитыми голами в матчах Лиги чемпионов.

Единственным вопросом в отношении игрока называют его физическую выносливость, ведь во многих матчах сезона его заменяли после 60-й минуты.

Несмотря на то, что контракт Андраде с «Карабахом» истекал через год, трансфер может обойтись «Полесью» в более чем 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне он был одним из ключевых игроков азербайджанского гранда, отличившись 16 голами и двумя результативными передачами в 51 матче.