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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 03:32 |
216
0

Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратил серьезную сумму

Житомиряне завершили переход Андраде за 3 млн евро

29 июня 2026, 03:32 |
216
0
Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратил серьезную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандру Андраде
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Житомирское «Полесье» совершило один из самых громких трансферов этого лета. Клуб приобрел вингера «Карабаха» Леандру Андраде.

26-летний футболист был куплен в качестве замены Алексею Гуцуляку. Андраде способен действовать на обоих флангах атаки, хотя чаще всего выступает справа.

В «Карабахе» высоко ценят универсальность и работоспособность футболиста. Андраде отличается скоростью, качественным завершением атак и большим объемом работы без мяча. Ранее он также успел отличиться забитыми голами в матчах Лиги чемпионов.

Единственным вопросом в отношении игрока называют его физическую выносливость, ведь во многих матчах сезона его заменяли после 60-й минуты.

Несмотря на то, что контракт Андраде с «Карабахом» истекал через год, трансфер может обойтись «Полесью» в более чем 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне он был одним из ключевых игроков азербайджанского гранда, отличившись 16 голами и двумя результативными передачами в 51 матче.

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Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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