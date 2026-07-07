РОНАЛДУ: «Великий тренер, отличный человек. Он заслуживает похвалы»

Легендарный Криштиану Роналду высказался об отставке главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса после вылета с чемпионата мира 2026.

Португальская команда завершила выступления на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Испании (0:1).

«Отставка Мартинеса? Что я хочу сказать мистеру – мне очень понравилось работать с ним. Великий тренер, замечательный человек, и то, что он сделал для Португалии, заслуживает похвалы. Он выиграл титул с Португалией.

Многие люди не ценят этого, но Португалия раньше ничего не выигрывала, а в последнее время завоевывает титулы, и это демонстрирует, насколько хорошим ты должен быть, чтобы выиграть трофей с Португалией. Я хочу поблагодарить его и пожелать огромного счастья», – сказал Роналду.