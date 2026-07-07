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Чемпионат мира
07 июля 2026, 07:06 | Обновлено 07 июля 2026, 07:08
1816
0

РОНАЛДУ: «Великий тренер, отличный человек. Он заслуживает похвалы»

Криштиану после матча с Испанией прокомментировал отставку Роберто Мартинеса

07 июля 2026, 07:06 | Обновлено 07 июля 2026, 07:08
1816
0
РОНАЛДУ: «Великий тренер, отличный человек. Он заслуживает похвалы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный Криштиану Роналду высказался об отставке главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса после вылета с чемпионата мира 2026.

Португальская команда завершила выступления на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Испании (0:1).

«Отставка Мартинеса? Что я хочу сказать мистеру – мне очень понравилось работать с ним. Великий тренер, замечательный человек, и то, что он сделал для Португалии, заслуживает похвалы. Он выиграл титул с Португалией.

Многие люди не ценят этого, но Португалия раньше ничего не выигрывала, а в последнее время завоевывает титулы, и это демонстрирует, насколько хорошим ты должен быть, чтобы выиграть трофей с Португалией. Я хочу поблагодарить его и пожелать огромного счастья», – сказал Роналду.

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Криштиану Роналду сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу Роберто Мартинес
Андрей Витренко Источник: Record.pt
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