РОНАЛДУ: «Великий тренер, отличный человек. Он заслуживает похвалы»
Криштиану после матча с Испанией прокомментировал отставку Роберто Мартинеса
Легендарный Криштиану Роналду высказался об отставке главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса после вылета с чемпионата мира 2026.
Португальская команда завершила выступления на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Испании (0:1).
«Отставка Мартинеса? Что я хочу сказать мистеру – мне очень понравилось работать с ним. Великий тренер, замечательный человек, и то, что он сделал для Португалии, заслуживает похвалы. Он выиграл титул с Португалией.
Многие люди не ценят этого, но Португалия раньше ничего не выигрывала, а в последнее время завоевывает титулы, и это демонстрирует, насколько хорошим ты должен быть, чтобы выиграть трофей с Португалией. Я хочу поблагодарить его и пожелать огромного счастья», – сказал Роналду.
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