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07 июля 2026, 00:51 | Обновлено 07 июля 2026, 01:04
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США – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2026 7 июля в 03:00

07 июля 2026, 00:51 | Обновлено 07 июля 2026, 01:04
160
0
США – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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7 июля сборные США и Бельгии проведут очный поединок в 1/8 финала на чемпионате мира 2026.

Встретятся команды на «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США). Начало игры – в 03:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

История противостояний полностью на стороне сборной Бельгии, которая обыграла американцев в шести из семи матчей. Один поединок закончился в пользу США.

До этого на чемпионатах мира Бельгия и США играли дважды – в 1930 и 2014 годах. Первая игра на мундиале на групповом этапе принесла разгромную победу США (3:0). А вот поединок 1/8 финала на ЧМ-2014 стал успешным для Бельгии – 0:0, 2:1 в дополнительное время.

Главный тренер сборной США – аргентинец Маурисио Почеттино, в то время как бельгийцев тренирует Руди Гарсия из Франции.

В прошлом раунде американцы выбили из турнира Боснию и Герцеговину (2:0). Бельгия же совершила суперкамбэк против Сенегала (3:2).

Победитель этой пары выйдет на Испанию, которая минимально обыграла Португалию (1:0).

США – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

США – Бельгия
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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