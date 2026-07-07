США – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2026 7 июля в 03:00
7 июля сборные США и Бельгии проведут очный поединок в 1/8 финала на чемпионате мира 2026.
Встретятся команды на «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США). Начало игры – в 03:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
История противостояний полностью на стороне сборной Бельгии, которая обыграла американцев в шести из семи матчей. Один поединок закончился в пользу США.
До этого на чемпионатах мира Бельгия и США играли дважды – в 1930 и 2014 годах. Первая игра на мундиале на групповом этапе принесла разгромную победу США (3:0). А вот поединок 1/8 финала на ЧМ-2014 стал успешным для Бельгии – 0:0, 2:1 в дополнительное время.
Главный тренер сборной США – аргентинец Маурисио Почеттино, в то время как бельгийцев тренирует Руди Гарсия из Франции.
В прошлом раунде американцы выбили из турнира Боснию и Герцеговину (2:0). Бельгия же совершила суперкамбэк против Сенегала (3:2).
Победитель этой пары выйдет на Испанию, которая минимально обыграла Португалию (1:0).
США – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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