Капитана Ливерпуля ждет итальянский гранд

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк находится в центре усиливающихся слухов о трансфере, поскольку он готовится вступить в последний двенадцатимесячный срок своего контракта в Мерсисайде. Сообщается, что нидерландский игрок привлекает серьезный интерес со стороны гиганта Серии А «Милана» в рамках более широкой перестройки состава под руководством нового главного тренера «красных» Андони Ираолы.

Новый тренер «Милана» Рубен Аморим рассматривает нидерландского игрока как приоритетную трансферную цель для усиления обороны «Милана». Еще год назад перспектива потери ключевого игрока, обеспечившего команде успех в современном футболе, казалась немыслимой, но ситуация на «Энфилде» кардинально изменилась.

После ухода таких ключевых игроков, как Мохамед Салах и Энди Робертсон, ван Дейк остается одним из немногих оставшихся столпов прежней эпохи, выступая в роли советника для Ираолы.