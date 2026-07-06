Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитана Ливерпуля ждет итальянский гранд
Англия
06 июля 2026, 23:23 |
1046
0

Капитана Ливерпуля ждет итальянский гранд

Вирджил ван Дейк может присоединиться к Кристиану Пулишичу и Луке Модричу в «Милане»

06 июля 2026, 23:23 |
1046
0
Капитана Ливерпуля ждет итальянский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк находится в центре усиливающихся слухов о трансфере, поскольку он готовится вступить в последний двенадцатимесячный срок своего контракта в Мерсисайде. Сообщается, что нидерландский игрок привлекает серьезный интерес со стороны гиганта Серии А «Милана» в рамках более широкой перестройки состава под руководством нового главного тренера «красных» Андони Ираолы.

Новый тренер «Милана» Рубен Аморим рассматривает нидерландского игрока как приоритетную трансферную цель для усиления обороны «Милана». Еще год назад перспектива потери ключевого игрока, обеспечившего команде успех в современном футболе, казалась немыслимой, но ситуация на «Энфилде» кардинально изменилась.

После ухода таких ключевых игроков, как Мохамед Салах и Энди Робертсон, ван Дейк остается одним из немногих оставшихся столпов прежней эпохи, выступая в роли советника для Ираолы.

По теме:
Челси выставит на трансфер игрока, который должен был заменить Мудрика
Дорогой трансфер. ПСЖ договорился о контракте с игроком сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб подписал двух бразильцев
Вирджил ван Дейк Ливерпуль Милан Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
Бокс | 06 июля 2026, 10:42 3
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем

Соперником Александра должен стать Джонни Фишер

ФОТО. Дом журналиста Вацко пострадал от обстрелов
Футбол | 06 июля 2026, 22:43 0
ФОТО. Дом журналиста Вацко пострадал от обстрелов
ФОТО. Дом журналиста Вацко пострадал от обстрелов

Виктор Вацко поделился грустными новостями

ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 06.07.2026, 08:42
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 06.07.2026, 07:23
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Сенатор Парагвая: «Мбаппе – дикарь, который притворяется французом»
Футбол | 06.07.2026, 20:02
Сенатор Парагвая: «Мбаппе – дикарь, который притворяется французом»
Сенатор Парагвая: «Мбаппе – дикарь, который притворяется французом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
05.07.2026, 19:52 2
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
06.07.2026, 08:19
Бокс
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
06.07.2026, 07:07 8
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 8
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем