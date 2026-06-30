Стало известно, почему ван Дейк не бил пенальти в матче с Марокко

34-летний центральный защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк должен был принять участие в серии пенальти после матча с Марокко (1:1, 2:3 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Сообщается, что тренерский штаб готовил лидера команды к 11-метровому удару, однако в какой-то момент ван Дейк сообщил, что испытывает некоторый дискомфорт. В итоге было решено заменить его на другого игрока.

В составе Нидерландов не смогли реализовать пенальти Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер и Крисенсио Саммервилл. Сборная Марокко сыграет в 1/8 финала с Канадой 4 июля.