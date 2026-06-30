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Чемпионат мира
30 июня 2026, 17:52 | Обновлено 30 июня 2026, 18:10
1097
0

Стало известно, почему ван Дейк не бил пенальти в матче с Марокко

Лидер команды почувствовал дискомфорт

30 июня 2026, 17:52 | Обновлено 30 июня 2026, 18:10
1097
0
Стало известно, почему ван Дейк не бил пенальти в матче с Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк
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34-летний центральный защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк должен был принять участие в серии пенальти после матча с Марокко (1:1, 2:3 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Сообщается, что тренерский штаб готовил лидера команды к 11-метровому удару, однако в какой-то момент ван Дейк сообщил, что испытывает некоторый дискомфорт. В итоге было решено заменить его на другого игрока.

В составе Нидерландов не смогли реализовать пенальти Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер и Крисенсио Саммервилл. Сборная Марокко сыграет в 1/8 финала с Канадой 4 июля.

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Вирджил ван Дейк сборная Нидерландов по футболу серия пенальти сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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