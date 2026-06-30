Наставник статусной сборной покидает команду после провала на ЧМ-2026
Куман решил уйти из сборной Нидерландов
По информации СМИ, наставник сборной Нидерландов Рональд Куман решил покинуть свой пост после вылета команды с ЧМ-2026.
Нидерланды проиграли Марокко (1:1 основное и дополнительное время, 2:3 по пенальти) и прекратили борьбу уже на первой стадии матчей на выбывание.
В контракте специалиста была опция, которая позволила федерации футбола уволить Кумана, если команда не выйдет в четвертьфинал, однако тренер решил уйти сам.
На групповом этапе Нидерланды набрали 7 очков и вышли с первого места в квартете с Японией, Швецией и Тунисом.
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