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Чемпионат мира
30 июня 2026, 16:49 | Обновлено 30 июня 2026, 17:07
1323
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Наставник статусной сборной покидает команду после провала на ЧМ-2026

Куман решил уйти из сборной Нидерландов

30 июня 2026, 16:49 | Обновлено 30 июня 2026, 17:07
1323
2 Comments
Наставник статусной сборной покидает команду после провала на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман
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По информации СМИ, наставник сборной Нидерландов Рональд Куман решил покинуть свой пост после вылета команды с ЧМ-2026.

Нидерланды проиграли Марокко (1:1 основное и дополнительное время, 2:3 по пенальти) и прекратили борьбу уже на первой стадии матчей на выбывание.

В контракте специалиста была опция, которая позволила федерации футбола уволить Кумана, если команда не выйдет в четвертьфинал, однако тренер решил уйти сам.

На групповом этапе Нидерланды набрали 7 очков и вышли с первого места в квартете с Японией, Швецией и Тунисом.

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Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Touchline
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Комментарии 2
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ну хоч в когось ще є гідність та яйця
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А наш поця Сырожа, сидел блть до последнего, типа, всё окЭй, бывает
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