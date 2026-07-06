РОНАЛДО: «Анчелотти допустил слишком много ошибок»

Великий в прошлом форвард Роналдо в значительной степени возложил вину за вылет сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу 2026 года на тренера команды Карло Анчелотти. Легендарный нападающий подверг сомнению тактические решения итальянского специалиста и заявил, что ошибки, допущенные на скамейке запасных, предопределили судьбу «селесао».

«Честно, я думаю, что вылет начался с решений, принятых на скамейке. Карло Анчелотти – один из лучших тренеров в футбольной истории, но он допустил слишком много ошибок. Я до сих пор не понимаю, почему Жоао Педро не был игроком стартового состава. Он провел выдающийся сезон и находится в отличной форме.

Бразилии нужен был нападающий, который мог бы предложить что-то новое. Посмотрите на Эндрика. Каждый раз, когда он выходил на поле, он добавлял команде энергии, агрессии и непредсказуемости. Тем не менее, он провел большую часть чемпионата мира на скамейке. Я не понимаю этого».

Поражение от Норвегии стало худшим выступлением Бразилии на чемпионате мира с 1990 года в Италии (вылет в 1/8 финала).