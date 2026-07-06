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Чемпионат мира
06 июля 2026, 23:13 | Обновлено 06 июля 2026, 23:15
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РОНАЛДО: «Анчелотти допустил слишком много ошибок»

Роналдо нашел виновного в результатах сборной Бразилии

06 июля 2026, 23:13 | Обновлено 06 июля 2026, 23:15
2105
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РОНАЛДО: «Анчелотти допустил слишком много ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо
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Великий в прошлом форвард Роналдо в значительной степени возложил вину за вылет сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу 2026 года на тренера команды Карло Анчелотти. Легендарный нападающий подверг сомнению тактические решения итальянского специалиста и заявил, что ошибки, допущенные на скамейке запасных, предопределили судьбу «селесао».

«Честно, я думаю, что вылет начался с решений, принятых на скамейке. Карло Анчелотти – один из лучших тренеров в футбольной истории, но он допустил слишком много ошибок. Я до сих пор не понимаю, почему Жоао Педро не был игроком стартового состава. Он провел выдающийся сезон и находится в отличной форме.

Бразилии нужен был нападающий, который мог бы предложить что-то новое. Посмотрите на Эндрика. Каждый раз, когда он выходил на поле, он добавлял команде энергии, агрессии и непредсказуемости. Тем не менее, он провел большую часть чемпионата мира на скамейке. Я не понимаю этого».

Поражение от Норвегии стало худшим выступлением Бразилии на чемпионате мира с 1990 года в Италии (вылет в 1/8 финала).

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу Роналдо ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: beIN Sports
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Комментарии 1
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Повністю підтримую Роналдо. Починаючи з виклику гравців і закінчуючи тактикою це було повне фіаско Анчелотті.
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