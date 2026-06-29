Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОНАЛДО: «Они могут помешать Бразилии выиграть ЧМ-2026»
Чемпионат мира
29 июня 2026, 20:42 |
776
0

РОНАЛДО: «Они могут помешать Бразилии выиграть ЧМ-2026»

Бразилец назвал главных фаворитов ЧМ-2026 после группового этапа

29 июня 2026, 20:42 |
776
0
РОНАЛДО: «Они могут помешать Бразилии выиграть ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный бразильский нападающий Роналдо поделился своими мыслями о раскладе сил на чемпионате мира-2026 после завершения группового этапа.

«Франция, Испания и Аргентина показывают очень хороший футбол, они очень конкурентоспособны. Также Германия всегда остаётся опасной. Они могут помешать Бразилии в борьбе за титул.

Я полностью доверяю профессионализму Анчелотти и его умению создавать нужную атмосферу в команде. Он тонко чувствует футбол и уверенно действует в стрессовых ситуациях. В составе есть как опытные игроки, так и перспективная молодежь.

Именно этого Бразилии и не хватало. Старт чемпионата мира получился обнадеживающим», – добавил Роналдо.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «ЧМ-2026 выиграет одна из европейских команд»
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Чехии осталась без тренера после провала на ЧМ
Каземиро получил пятую желтую карточку на ЧМ. Только двое имели больше
ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу Роналдо
Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»
Футбол | 29 июня 2026, 19:12 0
Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»
Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»

Диего Форлан критикует Криштиану Роналду

Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29 июня 2026, 06:32 7
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры

Украинец получил предложение от «Нью-Йорк Сити»

Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Футбол | 29.06.2026, 10:53
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
Футбол | 29.06.2026, 16:11
ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29.06.2026, 09:55
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 1
Бокс
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 23
Бокс
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
27.06.2026, 19:14 2
Футбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 6
Футбол
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем