РОНАЛДО: «Они могут помешать Бразилии выиграть ЧМ-2026»

Легендарный бразильский нападающий Роналдо поделился своими мыслями о раскладе сил на чемпионате мира-2026 после завершения группового этапа.

«Франция, Испания и Аргентина показывают очень хороший футбол, они очень конкурентоспособны. Также Германия всегда остаётся опасной. Они могут помешать Бразилии в борьбе за титул.

Я полностью доверяю профессионализму Анчелотти и его умению создавать нужную атмосферу в команде. Он тонко чувствует футбол и уверенно действует в стрессовых ситуациях. В составе есть как опытные игроки, так и перспективная молодежь.

Именно этого Бразилии и не хватало. Старт чемпионата мира получился обнадеживающим», – добавил Роналдо.