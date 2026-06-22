Чемпионат мира22 июня 2026, 17:34 | Обновлено 22 июня 2026, 17:36
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РОНАЛДО про Месси: «Величайший. Я в 38 лет уже закончил и весил 120 кг»
Бразилец восхищен игрой аргентинца
22 июня 2026, 17:34 | Обновлено 22 июня 2026, 17:36
438
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Известный в прошлом бразильский форвард Роналдо считает, что Лионель Месси заслуживает стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Если аргентинец забьет гол в матче с Австрией на ЧМ-2026, то с 17 мячами станет единоличным рекордсменом.
«Статистика доказывает, что Месси уже всех превзошел. Величайший. Если кто и заслуживает быть лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, то это он».
«И ему 38 лет! Я в его возрасте уже четыре года как закончил и весил 120 кг», – сказал Роналдо.
У Роналдо 15 голов на чемпионатах мира.
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