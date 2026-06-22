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  4. РОНАЛДО про Месси: «Величайший. Я в 38 лет уже закончил и весил 120 кг»
Чемпионат мира
22 июня 2026, 17:34 | Обновлено 22 июня 2026, 17:36
438
0

РОНАЛДО про Месси: «Величайший. Я в 38 лет уже закончил и весил 120 кг»

Бразилец восхищен игрой аргентинца

22 июня 2026, 17:34 | Обновлено 22 июня 2026, 17:36
438
0
РОНАЛДО про Месси: «Величайший. Я в 38 лет уже закончил и весил 120 кг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Известный в прошлом бразильский форвард Роналдо считает, что Лионель Месси заслуживает стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Если аргентинец забьет гол в матче с Австрией на ЧМ-2026, то с 17 мячами станет единоличным рекордсменом.

«Статистика доказывает, что Месси уже всех превзошел. Величайший. Если кто и заслуживает быть лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, то это он».

«И ему 38 лет! Я в его возрасте уже четыре года как закончил и весил 120 кг», – сказал Роналдо.

У Роналдо 15 голов на чемпионатах мира.

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Лионель Месси Роналдо ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Иван Зинченко Источник: The Touchline
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