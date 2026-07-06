Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси выставит на трансфер игрока, который должен был заменить Мудрика
Англия
06 июля 2026, 22:25 |
617
0

Челси выставит на трансфер игрока, который должен был заменить Мудрика

Гарначо придется искать новую команду

06 июля 2026, 22:25 |
617
0
Челси выставит на трансфер игрока, который должен был заменить Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лондонский «Челси» в следующем сезоне не рассчитывает на аргентинского вингера Алехандро Гарначо.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, клуб решил выставить игрока на трансфер в летнее трансферное окно. При этом руководство «Челси» будет настаивать именно на полноценной продаже аргентинца, предложения об аренде рассматриваться не будут. Конкретных предложений по Гарначо пока нет, однако ряд клубов проявляет интерес к его услугам.

Алехандро перешел в «Челси» год назад из «Манчестер Юнайтед» за 46,2 миллиона евро. Его приобрели в качестве замены дисквалифицированному украинцу Михаилу Мудрику. Аргентинец успел провести в составе «синих» 43 матча, в которых отличился 8 голами и 4 голевыми передачами. Его контракт с клубом действует до 2032 года.

По теме:
Дорогой трансфер. ПСЖ договорился о контракте с игроком сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб подписал двух бразильцев
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал вратаря из Милана
Алехандро Гарначо Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик трансферы
Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футбол | 06 июля 2026, 07:27 6
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник

Защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко продолжают находиться в Польше

ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 06 июля 2026, 08:42 0
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»

Питер убежден, что состоится реванш с Верховеном

ФОТО. Дом журналиста Вацко пострадал от обстрелов
Футбол | 06.07.2026, 22:43
ФОТО. Дом журналиста Вацко пострадал от обстрелов
ФОТО. Дом журналиста Вацко пострадал от обстрелов
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
Футбол | 06.07.2026, 07:07
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
Дональд ТРАМП: «Да, я попросил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна»
Футбол | 06.07.2026, 18:27
Дональд ТРАМП: «Да, я попросил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна»
Дональд ТРАМП: «Да, я попросил ФИФА пересмотреть красную карточку Балогуна»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
06.07.2026, 10:23 19
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 8
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
05.07.2026, 10:02 3
Футбол
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 23
Хоккей
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем