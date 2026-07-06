Челси выставит на трансфер игрока, который должен был заменить Мудрика

Лондонский «Челси» в следующем сезоне не рассчитывает на аргентинского вингера Алехандро Гарначо.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс, клуб решил выставить игрока на трансфер в летнее трансферное окно. При этом руководство «Челси» будет настаивать именно на полноценной продаже аргентинца, предложения об аренде рассматриваться не будут. Конкретных предложений по Гарначо пока нет, однако ряд клубов проявляет интерес к его услугам.

Алехандро перешел в «Челси» год назад из «Манчестер Юнайтед» за 46,2 миллиона евро. Его приобрели в качестве замены дисквалифицированному украинцу Михаилу Мудрику. Аргентинец успел провести в составе «синих» 43 матча, в которых отличился 8 голами и 4 голевыми передачами. Его контракт с клубом действует до 2032 года.