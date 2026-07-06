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  4. Реал интересуется Холандом. Норвежец уже принял решение
Англия
06 июля 2026, 19:31 |
1698
4

Реал интересуется Холандом. Норвежец уже принял решение

Эрлинг не хочет уходить из «Манчестер Сити» этим летом

06 июля 2026, 19:31 |
1698
4 Comments
Реал интересуется Холандом. Норвежец уже принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к 25-летнему бомбардиру «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингу Холанду.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, «королевский» клуб следит за успехами игрока, однако сам он не хочет менять команду этим летом. В то же время Холанд рассматривает возможность перехода в «Реал» в будущем.

Эрлинг забил 38 голов и отдал 9 голевых передач в 52 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах прошлого сезона. Его контракт с клубом действует до 2034 года, а трансферная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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Не зажирно Реалу? Ще може Кейна для повного комплекту?
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Ну аж ніяк не в слівососочних. Ти ж не голубий? І поки там ця блекжопа свиня мммммб... там робити не має чого. Воно ж зїсть усіх, хто будек йому затьмарювати небо. Думай Федя, думай.
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0
Поки в Реалі Мбаппе нічого вийде.Він анті  ЛЧ
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Реал вважає що всі мріють перейти саме у Реал,а самі який рік пасуть задніх
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