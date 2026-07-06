Реал интересуется Холандом. Норвежец уже принял решение

Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к 25-летнему бомбардиру «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингу Холанду.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, «королевский» клуб следит за успехами игрока, однако сам он не хочет менять команду этим летом. В то же время Холанд рассматривает возможность перехода в «Реал» в будущем.

Эрлинг забил 38 голов и отдал 9 голевых передач в 52 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах прошлого сезона. Его контракт с клубом действует до 2034 года, а трансферная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.