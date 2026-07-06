Безумие! Реал готовится приобрести футболиста за 220 миллионов евро

Мадридский «Реал», несмотря на официальные опровержения своего интереса к 24-летнему вингеру «Баварии» Майклу Олисе, продолжает работу по подписанию футболиста сборной Франции.

Источник сообщает, что «бланкос» готовятся предложить немецкому клубу за француза впечатляющие 220 миллионов евро. 190 миллионов должны поступить в виде прямых выплат, а ещё 30 миллионов — в качестве бонусов. Таким образом, этот трансфер может стать вторым самым дорогим в истории футбола после продажи Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году за 222 млн.

Отмечается, что руководство «Баварии» пока не настроено отпускать игрока в Мадрид, однако щедрая компенсация может изменить мнение функционеров.

В прошлом сезоне Олисе забил 22 гола и отдал 31 голевую передачу в 52 матчах за мюнхенскую команду. Его контракт с клубом действует до 2029 года.