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  4. Безумие! Реал готовится приобрести футболиста за 220 миллионов евро
Испания
06 июля 2026, 16:34 |
1417
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Безумие! Реал готовится приобрести футболиста за 220 миллионов евро

Покупка Олисе может стать одним из самых дорогих трансферов в истории футбола

06 июля 2026, 16:34 |
1417
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Безумие! Реал готовится приобрести футболиста за 220 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Мадридский «Реал», несмотря на официальные опровержения своего интереса к 24-летнему вингеру «Баварии» Майклу Олисе, продолжает работу по подписанию футболиста сборной Франции.

Источник сообщает, что «бланкос» готовятся предложить немецкому клубу за француза впечатляющие 220 миллионов евро. 190 миллионов должны поступить в виде прямых выплат, а ещё 30 миллионов — в качестве бонусов. Таким образом, этот трансфер может стать вторым самым дорогим в истории футбола после продажи Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году за 222 млн.

Отмечается, что руководство «Баварии» пока не настроено отпускать игрока в Мадрид, однако щедрая компенсация может изменить мнение функционеров.

В прошлом сезоне Олисе забил 22 гола и отдал 31 голевую передачу в 52 матчах за мюнхенскую команду. Его контракт с клубом действует до 2029 года.

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Майкл Олисе Реал Мадрид Бавария Бундеслига Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: BBC
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