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Чемпионат мира
06 июля 2026, 10:41 | Обновлено 06 июля 2026, 11:02
587
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Сборная Франции рискует потерять трех футболистов из-за дисквалификации

Ману Коне, Брэдли Баркола и Майкл Олисе имеют в своем пассиве по одному предупреждению

06 июля 2026, 10:41 | Обновлено 06 июля 2026, 11:02
587
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Сборная Франции рискует потерять трех футболистов из-за дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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В четверг, 9 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Марокко. В этом противостоянии европейская команда рискует потерять троих игроков.

Полузащитник Ману Коне, вингеры Майкл Олисе и Брэдли Барколя находятся под угрозой дисквалификации, так как заработали предупреждения в предыдущей игре против Парагвая.

Вышеперечисленным футболистам необходимо сыграть крайне осторожно в матче с Марокко, так как любое предупреждение будет означать автоматическую дисквалификацию в потенциальном полуфинале.

В пассиве полузащитника Орельена Тчуамени также желтая карточка, но он не сможет выйти на ближайший матч из-за травмы – возвращение игрока «Реала» ожидается после четвертьфинала.

Подопечные Дидье Дешама уверенно прошли групповой этап, одержав три победы в трех матчах – с Сенегалом, Ираком и Норвегией. На стадии 1/8 финала французы одолели Парагвай.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Марокко по футболу Брэдли Баркола Майкл Олисе Ману Коне Орельен Тчуамени дисквалификация предупреждение (желтая карточка)
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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