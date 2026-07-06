Сборная Франции рискует потерять трех футболистов из-за дисквалификации

В четверг, 9 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Марокко. В этом противостоянии европейская команда рискует потерять троих игроков.

Полузащитник Ману Коне, вингеры Майкл Олисе и Брэдли Барколя находятся под угрозой дисквалификации, так как заработали предупреждения в предыдущей игре против Парагвая.

Вышеперечисленным футболистам необходимо сыграть крайне осторожно в матче с Марокко, так как любое предупреждение будет означать автоматическую дисквалификацию в потенциальном полуфинале.

В пассиве полузащитника Орельена Тчуамени также желтая карточка, но он не сможет выйти на ближайший матч из-за травмы – возвращение игрока «Реала» ожидается после четвертьфинала.

Подопечные Дидье Дешама уверенно прошли групповой этап, одержав три победы в трех матчах – с Сенегалом, Ираком и Норвегией. На стадии 1/8 финала французы одолели Парагвай.