Сборная Франции рискует потерять трех футболистов из-за дисквалификации
Ману Коне, Брэдли Баркола и Майкл Олисе имеют в своем пассиве по одному предупреждению
В четверг, 9 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Марокко. В этом противостоянии европейская команда рискует потерять троих игроков.
Полузащитник Ману Коне, вингеры Майкл Олисе и Брэдли Барколя находятся под угрозой дисквалификации, так как заработали предупреждения в предыдущей игре против Парагвая.
Вышеперечисленным футболистам необходимо сыграть крайне осторожно в матче с Марокко, так как любое предупреждение будет означать автоматическую дисквалификацию в потенциальном полуфинале.
В пассиве полузащитника Орельена Тчуамени также желтая карточка, но он не сможет выйти на ближайший матч из-за травмы – возвращение игрока «Реала» ожидается после четвертьфинала.
Подопечные Дидье Дешама уверенно прошли групповой этап, одержав три победы в трех матчах – с Сенегалом, Ираком и Норвегией. На стадии 1/8 финала французы одолели Парагвай.
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