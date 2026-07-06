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  4. Винисиус ЖУНИОР: «Он просто невероятен – создает моменты и сам забивает»
Чемпионат мира
06 июля 2026, 21:53 |
1458
0

Винисиус ЖУНИОР: «Он просто невероятен – создает моменты и сам забивает»

Бразилец в восторге от Холанда

06 июля 2026, 21:53 |
1458
0
Винисиус ЖУНИОР: «Он просто невероятен – создает моменты и сам забивает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился своими мыслями о нападающем «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинге Холанде.

Бразильцы уступили норвежцам (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026. Холланд сыграл в этом матче решающую роль, оформив дубль. Винисиус отметил высокий уровень игры со стороны соперника.

«Эрлинг Холанд просто невероятен. Ему не нужно много моментов, чтобы забить. Он получил один момент – забил, потом сам создал гол и забил ещё раз. Поздравляю», – сказал он.

В четвертьфинале турнира Норвегия сыграет против Англии. Матч состоится 12 июля.

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Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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