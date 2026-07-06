Винисиус ЖУНИОР: «Он просто невероятен – создает моменты и сам забивает»
Бразилец в восторге от Холанда
Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился своими мыслями о нападающем «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинге Холанде.
Бразильцы уступили норвежцам (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026. Холланд сыграл в этом матче решающую роль, оформив дубль. Винисиус отметил высокий уровень игры со стороны соперника.
«Эрлинг Холанд просто невероятен. Ему не нужно много моментов, чтобы забить. Он получил один момент – забил, потом сам создал гол и забил ещё раз. Поздравляю», – сказал он.
В четвертьфинале турнира Норвегия сыграет против Англии. Матч состоится 12 июля.
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