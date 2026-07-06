Винисиус ЖУНИОР: «Он просто невероятен – создает моменты и сам забивает»

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился своими мыслями о нападающем «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинге Холанде.

Бразильцы уступили норвежцам (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026. Холланд сыграл в этом матче решающую роль, оформив дубль. Винисиус отметил высокий уровень игры со стороны соперника.

«Эрлинг Холанд просто невероятен. Ему не нужно много моментов, чтобы забить. Он получил один момент – забил, потом сам создал гол и забил ещё раз. Поздравляю», – сказал он.