Венгер нашел необычное объяснение успеху французского футбола
Легендарный эксперт считает, что миграция помогла Франции
Бывший главный тренер «Арсенала», француз Арсен Венгер высказал свое мнение о причинах успехов французского футбола.
«Я думаю, что наш успех объясняется качеством образования, умением выявлять таланты – чем во многих странах пренебрегают, – а также африканской иммиграцией.
Если посмотреть на историю французского футбола, она очень тесно связана с иммиграцией. Первым французским обладателем «Золотого мяча» был Раймон Копа, который имел польское происхождение. Затем был Мишель Платини – итальянская иммиграция, далее Зинедин Зидан – алжирская иммиграция. Папен не был иммигрантом, затем был Карим Бензема — алжирская иммиграция, а теперь Усман Дембеле – африканская иммиграция.
«Они приезжают, потому что чувствуют, что во Франции есть настоящий потенциал для образования. И они часто очень жаждут успеха, потому что знают, что должны бороться, чтобы достичь лучшего», – сказал эксперт.
Последние два сезона Лигу чемпионов выигрывает французский ПСЖ. Сборная Франции на ЧМ-2026 пока что является одним из главных фаворитов. Подавляющее большинство игроков «Ле Бле» – потомки мигрантов.
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