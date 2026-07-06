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  4. Венгер нашел необычное объяснение успеху французского футбола
Чемпионат мира
06 июля 2026, 21:33 |
849
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Венгер нашел необычное объяснение успеху французского футбола

Легендарный эксперт считает, что миграция помогла Франции

06 июля 2026, 21:33 |
849
0
Венгер нашел необычное объяснение успеху французского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер
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Бывший главный тренер «Арсенала», француз Арсен Венгер высказал свое мнение о причинах успехов французского футбола.

«Я думаю, что наш успех объясняется качеством образования, умением выявлять таланты – чем во многих странах пренебрегают, – а также африканской иммиграцией.

Если посмотреть на историю французского футбола, она очень тесно связана с иммиграцией. Первым французским обладателем «Золотого мяча» был Раймон Копа, который имел польское происхождение. Затем был Мишель Платини – итальянская иммиграция, далее Зинедин Зидан – алжирская иммиграция. Папен не был иммигрантом, затем был Карим Бензема — алжирская иммиграция, а теперь Усман Дембеле – африканская иммиграция.

«Они приезжают, потому что чувствуют, что во Франции есть настоящий потенциал для образования. И они часто очень жаждут успеха, потому что знают, что должны бороться, чтобы достичь лучшего», – сказал эксперт.

Последние два сезона Лигу чемпионов выигрывает французский ПСЖ. Сборная Франции на ЧМ-2026 пока что является одним из главных фаворитов. Подавляющее большинство игроков «Ле Бле» – потомки мигрантов.

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Арсен Венгер сборная Франции по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: L'Equipe
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