Венгер нашел необычное объяснение успеху французского футбола

Бывший главный тренер «Арсенала», француз Арсен Венгер высказал свое мнение о причинах успехов французского футбола.

«Я думаю, что наш успех объясняется качеством образования, умением выявлять таланты – чем во многих странах пренебрегают, – а также африканской иммиграцией.

Если посмотреть на историю французского футбола, она очень тесно связана с иммиграцией. Первым французским обладателем «Золотого мяча» был Раймон Копа, который имел польское происхождение. Затем был Мишель Платини – итальянская иммиграция, далее Зинедин Зидан – алжирская иммиграция. Папен не был иммигрантом, затем был Карим Бензема — алжирская иммиграция, а теперь Усман Дембеле – африканская иммиграция.

«Они приезжают, потому что чувствуют, что во Франции есть настоящий потенциал для образования. И они часто очень жаждут успеха, потому что знают, что должны бороться, чтобы достичь лучшего», – сказал эксперт.