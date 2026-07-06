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  4. Во Франции отреагировали на расизм депутата из Парагвая в адрес Мбаппе
Чемпионат мира
06 июля 2026, 20:44 |
1230
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Во Франции отреагировали на расизм депутата из Парагвая в адрес Мбаппе

Марина Феррари не стала молчать, узнав об оскорблениях в адрес Килиана Мбаппе

06 июля 2026, 20:44 |
1230
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Во Франции отреагировали на расизм депутата из Парагвая в адрес Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Министр спорта и молодежи Франции Марина Феррари отреагировала на слова Селесты Амарильи, депутата из Парагвая по поводу форварда «трех петухов» Килиана Мбаппе.

«Я абсолютно возмущена высказываниями сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

Франция самым решительным образом осуждает расистские нападки, которым подвергся Килиан Мбаппе.

Эти высказывания отвратительны, позорны и тем более неприемлемы, учитывая, что они исходят от политического деятеля. Мы не будем молчать перед лицом расизма.

Нападая на Килиана Мбаппе, сенатор нападает на все, что представляет наш капитан и за что выступает наша страна: свободу, равенство и братство.

Я всячески поддерживаю нашего капитана, нашего тренера и всю французскую национальную команду», – написала министр в Х.

Ранее Селеста Амарилья дала нелестную и оскорбительную характеристику Килиану Мбаппе.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
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Є Люди. І є Мавпи.  Мбаппе - брудна смердюча мавпа, яку надресирували гратив футбол. Не тому, що негр. А тому що поводиться як мавпа. 
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