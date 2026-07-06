Во Франции отреагировали на расизм депутата из Парагвая в адрес Мбаппе

Министр спорта и молодежи Франции Марина Феррари отреагировала на слова Селесты Амарильи, депутата из Парагвая по поводу форварда «трех петухов» Килиана Мбаппе.

«Я абсолютно возмущена высказываниями сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

Франция самым решительным образом осуждает расистские нападки, которым подвергся Килиан Мбаппе.

Эти высказывания отвратительны, позорны и тем более неприемлемы, учитывая, что они исходят от политического деятеля. Мы не будем молчать перед лицом расизма.

Нападая на Килиана Мбаппе, сенатор нападает на все, что представляет наш капитан и за что выступает наша страна: свободу, равенство и братство.

Я всячески поддерживаю нашего капитана, нашего тренера и всю французскую национальную команду», – написала министр в Х.

Ранее Селеста Амарилья дала нелестную и оскорбительную характеристику Килиану Мбаппе.