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  4. Костюк – среди лучших. Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона-2026
Уимблдон
06 июля 2026, 20:05 |
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Костюк – среди лучших. Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона-2026

Марта одолела Эшлин Крюгер и впервые сыграет в четвертьфинале мейджора в Британии

06 июля 2026, 20:05 |
888
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Костюк – среди лучших. Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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6 июля на Уимблдоне-2026 состоялись матчи четвертого раунда в нижней части сетки и были определены все пары 1/4 финала.

Украинская теннисистка Марта Костюк одолела Эшлин Крюгер и впервые в карьере вышла в четвертьфинале травяного мейджора.

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Далее Костюк встретится с финалисткой Уимблдона-2024 Жасмин Паолини, которая в своем поединке четвертого круга выбила Александра Эалу.

Обидчица второй сеяной Елены Рыбакиной – Элизе Мертенс – справилась с Марией Боузковой. Следующей соперницей бельгийки будет Линда Носкова – чешка оказалась сильнее Мэдисон Киз.

Днем ранее на Уимблдоне состоялись встречи четвертого раунда в верхней части турнирной сетки.

Четвертьфиналы на британском слэме в женском одиночном разряде состоятся 7–8 июля.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Марта Костюк [12] – 4:6, 4:6
Жасмин Паолини [13] – Александра Эала [29] – 6:4, 4:6, 6:3

Мэдисон Киз [26] – Линда Носкова [9] – 4:6, 6:7 (2:7)
Мария Боузкова [21] – Элизе Мертенс [25] – 4:6, 4:6

Уимблдон-2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Наоми Осака [14] – Каролина Мухова [10]
Джессика Пегула [4] – Коко Гауфф [7]

Нижняя часть сетки

Марта Костюк [12] – Жасмин Паолини [13]
Линда Носкова [9] – Элизе Мертенс [25]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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