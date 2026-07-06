Костюк – среди лучших. Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона-2026

6 июля на Уимблдоне-2026 состоялись матчи четвертого раунда в нижней части сетки и были определены все пары 1/4 финала.

Украинская теннисистка Марта Костюк одолела Эшлин Крюгер и впервые в карьере вышла в четвертьфинале травяного мейджора.

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Далее Костюк встретится с финалисткой Уимблдона-2024 Жасмин Паолини, которая в своем поединке четвертого круга выбила Александра Эалу.

Обидчица второй сеяной Елены Рыбакиной – Элизе Мертенс – справилась с Марией Боузковой. Следующей соперницей бельгийки будет Линда Носкова – чешка оказалась сильнее Мэдисон Киз.

Днем ранее на Уимблдоне состоялись встречи четвертого раунда в верхней части турнирной сетки.

Четвертьфиналы на британском слэме в женском одиночном разряде состоятся 7–8 июля.

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Уимблдон-2026. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Марта Костюк [12] – 4:6, 4:6

Жасмин Паолини [13] – Александра Эала [29] – 6:4, 4:6, 6:3

Мэдисон Киз [26] – Линда Носкова [9] – 4:6, 6:7 (2:7)

Мария Боузкова [21] – Элизе Мертенс [25] – 4:6, 4:6

Уимблдон-2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Наоми Осака [14] – Каролина Мухова [10]

Джессика Пегула [4] – Коко Гауфф [7]

Нижняя часть сетки

Марта Костюк [12] – Жасмин Паолини [13]

Линда Носкова [9] – Элизе Мертенс [25]