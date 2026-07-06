Определена последняя четвертьфиналистка Уимблдона-2026

12-я ракетка мира Линда Носкова (Чехия) стала последней четвертьфиналисткой Уимблдона-2026.

В четвертом раунде чешка в двух сетах переиграла победительницу Australian Open 2025 Мэдисон Киз (США, WTA 22) за 1 час и 35 минут.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Мэдисон Киз (США) [26] – Линда Носкова (Чехия) [9] – 4:6, 6:7 (2:7)

Киз и Носкова провели первое очное противостояние.

Помимо Мэдисон, Линда на Уимблдоне также одолела Эллу Зайдель, Камилу Осорио и Сорану Кырстю. В четвертьфинале чешка встретится с Элизе Мертенс.

Носкова во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam. В 2024 году она добралась до этой стадии на Aus Open, где уступила Даяне Ястремской.

21-летняя Линда стала самой молодой чешской теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал Уимблдона в женском одиночном разряде, со времен Петры Квитовой, которая впоследствии выиграла турнир в 2011 году.