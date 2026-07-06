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  4. Тренер Испании: «Он – один из лучших игроков в истории футбола»
Чемпионат мира
06 июля 2026, 19:20 |
916
0

Тренер Испании: «Он – один из лучших игроков в истории футбола»

Де ла Фуэнте безгранично уважает Роналду

06 июля 2026, 19:20 |
916
0
Тренер Испании: «Он – один из лучших игроков в истории футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о лидере сборной Португалии Криштиану Роналду.

Сборные Испании и Португалии встретятся в 1/8 финала ЧМ-2026. Для Роналду этот турнир станет последним в составе сборной Португалии.

«Я с уважением склоняю голову перед Криштиану. Мы будем наслаждаться зрелищем, наблюдая за игрой одного из лучших игроков в истории», – сказал специалист.

Матч между сборными Испании и Португалии состоится в понедельник, 6 июля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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