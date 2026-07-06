Тренер Испании: «Он – один из лучших игроков в истории футбола»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о лидере сборной Португалии Криштиану Роналду.

Сборные Испании и Португалии встретятся в 1/8 финала ЧМ-2026. Для Роналду этот турнир станет последним в составе сборной Португалии.

«Я с уважением склоняю голову перед Криштиану. Мы будем наслаждаться зрелищем, наблюдая за игрой одного из лучших игроков в истории», – сказал специалист.

Матч между сборными Испании и Португалии состоится в понедельник, 6 июля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.