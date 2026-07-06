Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень жаль, что эти команды играют друг с другом»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Португалии.

«Самый непредсказуемый матч… Очень жаль, что такие сильные сборные встречаются на столь ранней стадии. Мне трудно предсказать, кто пройдет дальше, в этой паре все выглядит 50 на 50», – сказал Мирон Маркевич.

Матч Испания – Португалия состоится 6 июля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.