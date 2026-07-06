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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень жаль, что эти команды играют друг с другом»
Чемпионат мира
06 июля 2026, 18:47 |
978
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень жаль, что эти команды играют друг с другом»

Известный тренер – о матче Испания – Португалия

06 июля 2026, 18:47 |
978
3 Comments
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень жаль, что эти команды играют друг с другом»
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Португалии.

«Самый непредсказуемый матч… Очень жаль, что такие сильные сборные встречаются на столь ранней стадии. Мне трудно предсказать, кто пройдет дальше, в этой паре все выглядит 50 на 50», – сказал Мирон Маркевич.

Матч Испания – Португалия состоится 6 июля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

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Мирон Маркевич сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу Испания - Португалия ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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португалам буде звізда
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+2
Та відомо давно ставка ФІФА на під...ра роніка, бо сам інфантіно - такий же блакитний.
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0
Ну, Італія зовсім у прольоті, німці і нідерландці зійшли в 1/16, так шо то таке...
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0
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