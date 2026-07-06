Финалист РГ-2026 выбил де Минаура и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Итальянский теннисист Флавио Коболли (ATP 10) пробился в четвертьфинал Уимблдона-2026.

В поединке 1/8 финала финалист Ролан Гаррос-2026 Коболли одолел австралийского тенниисиста Алекса де Минаура (ATP 6) в трех сетах за 2 часа и 35 минут – 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Соперники трижды играли между собой. Флавио впервые одержал победу над Алексом.

Итальянец второй год подряд вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В 2025 году в матче 1/4 финала Флавио уступил легендарному сербу Новаку Джоковичу.

Флавио стал лишь третьим итальянцем, которому удалось более одного раза достичь этой стадии на Уимблдоне, после Янника Синнера (5) и Николы Пьетранджели (2).

В 1/4 финала Коболли сыграет либо с Григором Димитровым, либо с Артуром Фери.

Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала

Алекс де Минаур [5] – Флавио Коболли [9] – 5:7, 6:7 (4:7), 3:6

Фотогалерея матча