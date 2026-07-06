В клубе Второй лиги объяснили, почему Головко больше не возглавляет команду

В комментарии Sport.ua спортивный директор «Диназа» Сергей Старенький объяснил, почему экс-наставник молодежной сборной Украины Александр Головко завершил работу в должности главного тренера команды. Вместо него коллектив из Вышгорода возглавил Сергей Даценко, бывший полузащитник ФК «Феникс-Ильичевец», «Гелиоса», ФК «Полтава», ФК «Оболонь-Бровар» и киевского «Арсенала».

«Александр Борисович остается в клубе. Он будет отвечать за направление развития «Диназа», реализацию клубной стратегии, но теперь больше сосредоточится на работе в УАФ.

К новому сезону команда готовится под руководством Сергея Даценко. На днях мы провели товарищеский матч с «Атлетом» (1:2), определились с графиком следующих спаррингов. На просмотре есть ребята из Киева, области. В ближайшие недели будем их просматривать. Акцент, как и был – на молодежь. Двигаемся такими темпами», – отметил Старенький.

Известно, что лучший бомбардир «Диназа» в прошлом сезоне Второй лиги (9 голов) Артур Бобита официально стал игроком «Тростянца».

По итогам сезона 2025/26 «Диназ» занял предпоследнее, десятое место в группе Б Второй лиги. С 2022 по 2025 год команда выступала в Первой лиге.

Напомним, Александр Головко является членом Комитета национальных сборных команд УАФ, в состав которого был избран в сентябре 2024 года.

Ранее Sport.ua сообщал, что единственная команда, которую «Диназ» опередил в итоговой таблице прошлого сезона Второй лиги, не выйдет на старт нового первенства.