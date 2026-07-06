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WTA
06 июля 2026, 14:08 | Обновлено 06 июля 2026, 14:18
643
9

Юная украинка вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Контрексевиле

Елизавета Котляр обыграла Лив Булар в двух сетах в финале квалификации

06 июля 2026, 14:08 | Обновлено 06 июля 2026, 14:18
643
9 Comments
Юная украинка вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Контрексевиле
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Юная украинка Елизавета Котляр (WTA 451) вышла в основную сетку на турнире WTA 125 в Контрексевиле, Франция.

Котляр одолела представительницу Франции Лив Булар (WTA 996) в двух сетах за 1 час и 32 минуты – 6:4, 6:3.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Елизавета в четвертый раз сыграла в квалификации соревнований уровня WTA 125 и во второй раз вышла в основную сетку.

Соперница Котляр в 1/16 финала грунтового турнира во Франции будет известна позднее.

WTA 125 Контрексевиль. Грунт, квалификация

Лив Булар Елизавета Котляр [6] – 4:6, 3:6

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Вітаємо та бажаємо успіхів в основі молодій Єлизаветі!!!
А справді юна Поліна Скляр перемогла представницю Ямайки О.Джеймс та вийшла в 1/8 юніорського Вімблдону)))
Тримаємо кулачки)
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+7
19 і четверта чи п'ята сотня то вже не юна. Суперниця була на рік молодшою (що, до речі, не завадило їй вчора відправити додому першу сіяну молодшу z-татарку). Подивимось, як Котляр гратиме в основі челенджера, куди потрапила вперше.
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+1
+++++
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0
яка юна у 19 років. В такому віці вже шлеми виграють. а не у 5-й сотні баламкаються
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-2
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