Юная украинка вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Контрексевиле
Елизавета Котляр обыграла Лив Булар в двух сетах в финале квалификации
Юная украинка Елизавета Котляр (WTA 451) вышла в основную сетку на турнире WTA 125 в Контрексевиле, Франция.
Котляр одолела представительницу Франции Лив Булар (WTA 996) в двух сетах за 1 час и 32 минуты – 6:4, 6:3.
Это было первое очное противостояние соперниц.
Елизавета в четвертый раз сыграла в квалификации соревнований уровня WTA 125 и во второй раз вышла в основную сетку.
Соперница Котляр в 1/16 финала грунтового турнира во Франции будет известна позднее.
WTA 125 Контрексевиль. Грунт, квалификация
Лив Булар – Елизавета Котляр [6] – 4:6, 3:6
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