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  4. ОЛИЧЕНКО: «Сравнение с Месси? Нет, мне до него еще далеко»
Молодежные турниры
06 июля 2026, 14:39 | Обновлено 06 июля 2026, 14:49
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ОЛИЧЕНКО: «Сравнение с Месси? Нет, мне до него еще далеко»

Богдан не считает, что забил лучший гол в своей карьере

06 июля 2026, 14:39 | Обновлено 06 июля 2026, 14:49
251
0
ОЛИЧЕНКО: «Сравнение с Месси? Нет, мне до него еще далеко»
УАФ. Богдан Оличенко
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19-летний полузащитник «Баварии» и сборной Украины U-19 Богдан Оличенко прокомментировал выступления национальной команды на юношеском Евро-2026.

Команда Дмитрия Михайленко заняла первое место в группе B, одержав три победы над Хорватией (3:1), Сербией (2:1) и Италией (1:0). В последнем матче решающий гол эффектным ударом забил Оличенко.

«Ну, мне кажется, что мы к этому шли, мы очень много работали для этого, для трёх побед. Я думаю, что мы ожидали, возможно, не трёх побед, но такого результата, как сегодняшний, выхода из группы, точно ожидали.

Трудно было, Италия — хорошая команда, они очень хорошо владели мячом, у них очень сильные индивидуально игроки, поэтому где-то нам, возможно, было немного тяжело, но благодаря характеру мы проявили себя.

Мой гол? Нет, никакой заготовки не было. Пашка Люсин хорошо меня заметил, я забежал, получил мяч. В принципе, вариантов для передач не было, поэтому я решил пойти на обводку. Всё получилось, пробил, забил. Меня теперь сравнивают с Месси? Нет, до него мне ещё далеко. Это, возможно, не мой лучший гол, но один из самых важных.

Мы очень уверенно прошли эти три матча, поэтому, я думаю, ребята будут уверены в своей победе... победе над Германией. Германия — очень хорошая команда, поэтому посмотрим, как это будет происходить в игре», — сказал Оличенко.

В полуфинале Евро-2026 сборная Украины сыграет против сверстников из Германии. Матч состоится 8 июля.

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Богдан Оличенко сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Италии по футболу U-19
Андрей Плыгун Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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