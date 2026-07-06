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Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 11:31 |
1230
3

Талантливый игрок Динамо может сменить клуб в поисках игровой практики

Павел Люсин стал одним из героев сборной Украины U-19 на чемпионате Европы

06 июля 2026, 11:31 |
1230
3 Comments
Талантливый игрок Динамо может сменить клуб в поисках игровой практики
ФК Динамо Киев. Павел Люсин
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Центральный полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-19 Павел Люсин может уйти в аренду, чтобы получать регулярную игровую практику. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке:

«Сборная Украины U-19 очень зависима от Люсина. Из всех голов 70% – его работа. Либо гол, либо пас. Я уверен, что сейчас многие клубы Украинской Премьер-лиги следят за ним, чтобы взять его в аренду.

Потому что в составе «Динамо» высокая конкуренция, а ему нужна игровая практика. Условно он может перейти в «Зарю» или «Черноморец», – рассказал инсайдер Михаил Спиваковский.

В июне 18-летний игрок присоединился к «сине-желтым», которые выступают на чемпионате Европы. Динамовец помог команде Дмитрия Михайленко одержать три победы в трех матчах и пробиться в полуфинал.

Люсин провел 31 матч в составе «Динамо» U-19, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Полузащитник попадал в заявку первой команды, однако на поле так и не выходил.

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Динамо Киев Павел Люсин ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока сборная Украины по футболу U-19
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Та він на голову сильніший за потенціалом і пасовою культурою за більшість основи. Замість в оренду відправляти краще б Люсіна в основі награвали
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+1
Наша молодіжка винесла би Динамо вперед ногами, но для Люсіна нема місця в основі, там 3 сортні румуни потрібні для відмивання бабла
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0
"Люсін провів 31 матч у складі «Динамо» U-19, в яких забив 15 голів і віддав 11 результативних передач" в Європі таких награють в основі, а в нас буяльські будуть до 40 років відкривати свій потенціал - нема місця для Люсіна...
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0
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