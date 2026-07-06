Талантливый игрок Динамо может сменить клуб в поисках игровой практики

Центральный полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины U-19 Павел Люсин может уйти в аренду, чтобы получать регулярную игровую практику. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке:

«Сборная Украины U-19 очень зависима от Люсина. Из всех голов 70% – его работа. Либо гол, либо пас. Я уверен, что сейчас многие клубы Украинской Премьер-лиги следят за ним, чтобы взять его в аренду.

Потому что в составе «Динамо» высокая конкуренция, а ему нужна игровая практика. Условно он может перейти в «Зарю» или «Черноморец», – рассказал инсайдер Михаил Спиваковский.

В июне 18-летний игрок присоединился к «сине-желтым», которые выступают на чемпионате Европы. Динамовец помог команде Дмитрия Михайленко одержать три победы в трех матчах и пробиться в полуфинал.

Люсин провел 31 матч в составе «Динамо» U-19, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Полузащитник попадал в заявку первой команды, однако на поле так и не выходил.