Кейн оторвался от Роналду и Месси в рейтинге пенальтистов на ЧМ

32-летний нападающий сборной Англии Гарри Кейн реализовал свой 6-й пенальти на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.

Кейн является лучшим бомбардиром чемпионатов мира по количеству голов с пенальти в игровое время (6).

Ближайшими преследователями англичанина в данном рейтинге из еще участвующих на ЧМ-2026 игроков являются Криштиану Роналду (Португалия) и Лионель Месси (Аргентина), в активе которых по 4 гола с пенальти в игровое время.

Игроки с наибольшим количеством реализованных пенальти на чемпионатах мира в игровое время

6 – Гарри Кейн (Англия)

4 – Криштиану Роналду (Португалия)

4 – Лионель Месси (Аргентина)

4 – Эйсебио (Португалия)

4 – Габриэль Батистута (Аргентина)

4 – Роб Ренсенбринк (Нидерланды)

Голы Гарри Кейна с пенальти на чемпионатах мира (6)

2026: Мексика

2026: Хорватия

2022: Франция

2018: Колумбия

2018: Панама (дважды)

Если принимать во внимание общее количество пенальти на мундиалях, то Кейн сравнялся с Лионелем Месси по данному показателю (по 7).

Игроки с наибольшим количеством пенальти на чемпионатах мира в игровое время

7 – Лионель Месси

7 – Гарри Кейн

Сборные, которые чаще всего исполняли пенальти на чемпионатах мира

18 – Испания

18 – Аргентина

17 – Франция

15 – Германия

15 – Бразилия

15 – Англия

14 – Мексика

Nations ayant obtenu le plus de penalties dans l'histoire de la Coupe du Monde :



18- 🇪🇸 Espagne

18- 🇦🇷 Argentine

17- 🇫🇷 France

15- 🇩🇪 Allemagne

15- 🇧🇷 Brésil

15- 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ANGLETERRE

14- 🇲🇽 MEXIQUE #MEXANG — Stats Foot (@Statsdufoot) July 6, 2026

⚽ Más goles de penal en la historia de la #CopaMundialFIFA:



6 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane 🆕

4 - 🇵🇹 Cristiano Ronaldo

4 - 🇦🇷 Lionel Messi

4 - 🇵🇹 Eusébio

4 - 🇦🇷 Gabriel Batistuta

4 - 🇳🇱 Rob Rensenbrink pic.twitter.com/cNU1iOZbor — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) July 6, 2026