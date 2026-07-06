Кейн оторвался от Роналду и Месси в рейтинге пенальтистов на ЧМ
Вспомним футболистов с наибольшим количеством реализованных пенальти на ЧМ в игровое время
32-летний нападающий сборной Англии Гарри Кейн реализовал свой 6-й пенальти на чемпионатах мира.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.
Кейн является лучшим бомбардиром чемпионатов мира по количеству голов с пенальти в игровое время (6).
Ближайшими преследователями англичанина в данном рейтинге из еще участвующих на ЧМ-2026 игроков являются Криштиану Роналду (Португалия) и Лионель Месси (Аргентина), в активе которых по 4 гола с пенальти в игровое время.
Игроки с наибольшим количеством реализованных пенальти на чемпионатах мира в игровое время
- 6 – Гарри Кейн (Англия)
- 4 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 4 – Лионель Месси (Аргентина)
- 4 – Эйсебио (Португалия)
- 4 – Габриэль Батистута (Аргентина)
- 4 – Роб Ренсенбринк (Нидерланды)
Голы Гарри Кейна с пенальти на чемпионатах мира (6)
- 2026: Мексика
- 2026: Хорватия
- 2022: Франция
- 2018: Колумбия
- 2018: Панама (дважды)
Если принимать во внимание общее количество пенальти на мундиалях, то Кейн сравнялся с Лионелем Месси по данному показателю (по 7).
Игроки с наибольшим количеством пенальти на чемпионатах мира в игровое время
- 7 – Лионель Месси
- 7 – Гарри Кейн
Сборные, которые чаще всего исполняли пенальти на чемпионатах мира
- 18 – Испания
- 18 – Аргентина
- 17 – Франция
- 15 – Германия
- 15 – Бразилия
- 15 – Англия
- 14 – Мексика
Nations ayant obtenu le plus de penalties dans l'histoire de la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 6, 2026
18- 🇪🇸 Espagne
18- 🇦🇷 Argentine
17- 🇫🇷 France
15- 🇩🇪 Allemagne
15- 🇧🇷 Brésil
15- 🏴 ANGLETERRE
14- 🇲🇽 MEXIQUE #MEXANG
⚽ Más goles de penal en la historia de la #CopaMundialFIFA:— Sofascore Latin America (@SofascoreLA) July 6, 2026
6 - 🏴 Harry Kane 🆕
4 - 🇵🇹 Cristiano Ronaldo
4 - 🇦🇷 Lionel Messi
4 - 🇵🇹 Eusébio
4 - 🇦🇷 Gabriel Batistuta
4 - 🇳🇱 Rob Rensenbrink pic.twitter.com/cNU1iOZbor
Harry Kane (7) est le joueur ayant le plus tiré de penalties dans l'histoire de la Coupe du Monde à égalité avec Lionel MessI. #MEXANG— Stats Foot (@Statsdufoot) July 6, 2026
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