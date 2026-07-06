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Чемпионат мира
06 июля 2026, 13:19 | Обновлено 06 июля 2026, 13:54
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Кейн оторвался от Роналду и Месси в рейтинге пенальтистов на ЧМ

Вспомним футболистов с наибольшим количеством реализованных пенальти на ЧМ в игровое время

06 июля 2026, 13:19 | Обновлено 06 июля 2026, 13:54
325
0
Кейн оторвался от Роналду и Месси в рейтинге пенальтистов на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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32-летний нападающий сборной Англии Гарри Кейн реализовал свой 6-й пенальти на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Мексики.

Кейн является лучшим бомбардиром чемпионатов мира по количеству голов с пенальти в игровое время (6).

Ближайшими преследователями англичанина в данном рейтинге из еще участвующих на ЧМ-2026 игроков являются Криштиану Роналду (Португалия) и Лионель Месси (Аргентина), в активе которых по 4 гола с пенальти в игровое время.

Игроки с наибольшим количеством реализованных пенальти на чемпионатах мира в игровое время

  • 6 – Гарри Кейн (Англия)
  • 4 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 4 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 4 – Эйсебио (Португалия)
  • 4 – Габриэль Батистута (Аргентина)
  • 4 – Роб Ренсенбринк (Нидерланды)

Голы Гарри Кейна с пенальти на чемпионатах мира (6)

  • 2026: Мексика
  • 2026: Хорватия
  • 2022: Франция
  • 2018: Колумбия
  • 2018: Панама (дважды)

Если принимать во внимание общее количество пенальти на мундиалях, то Кейн сравнялся с Лионелем Месси по данному показателю (по 7).

Игроки с наибольшим количеством пенальти на чемпионатах мира в игровое время

  • 7 – Лионель Месси
  • 7 – Гарри Кейн

Сборные, которые чаще всего исполняли пенальти на чемпионатах мира

  • 18 – Испания
  • 18 – Аргентина
  • 17 – Франция
  • 15 – Германия
  • 15 – Бразилия
  • 15 – Англия
  • 14 – Мексика
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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