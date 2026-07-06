ВИДЕО. Мастер! Кейн забил Мексике с пенальти: Англия играет вдесятером
Форвард приблизил Англию к 1/8 финала
Опытный форвард сборной Англии Гарри Кейн реализовал пенальти против Мексики в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
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Гарри не упустил возможность на 60-й минуте и увеличил преимущество своей команды – 3:1.
Гол Кейна снял напряжение у фанатов Англии, поскольку с 54-й минуты европейцы играют вдесятером: за жесткий фол был удален Джарелл Куанса.
Английский нападающий приблизился к лучшим бомбардирам этого турнира, забив свой шестой мяч на турнире.
ВИДЕО. Мастер! Кейн забил Мексике с пенальти: Англия играет вдесятером
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