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Чемпионат мира
06 июля 2026, 21:47 | Обновлено 06 июля 2026, 21:52
1969
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я терпеть не могу, это уродство футбола»

Известный тренер раскритиковал судейство на ЧМ-2026

06 июля 2026, 21:47 | Обновлено 06 июля 2026, 21:52
1969
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я терпеть не могу, это уродство футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный
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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный раскритиковал судейство на ЧМ-2026.

– Вы упоминали о грубой игре против «Звезд». Что скажете об уровне судейства на этом турнире?

– А вы видели, как избивали Мбаппе в матче с Парагваем? Там нужно было назначить как минимум пять пенальти! Такое впечатление, что арбитры и некоторые тренеры договорились. Позволяют держать за футболку, прыгать в ноги, бить локтями по голове. При стандартах игроков берут за талию и бросают на газон — это же приемы из самбо, дзюдо, джиу-джитсу, карате или вольной борьбы!

Скорости выросли, защитники в топ-сборных подготовлены безумно. И на этом фоне игроки должны проявлять футбольную координацию и мастерство, а не силовые приёмы из других видов спорта. Я этого терпеть не могу, это уродство футбола. Неужели Коллин не видит, что нужно давать судьям чёткую инструкцию наказывать за такое назначением пенальти и красными карточками?

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Виталий Кварцяный ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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