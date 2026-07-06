Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я терпеть не могу, это уродство футбола»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный раскритиковал судейство на ЧМ-2026.

– Вы упоминали о грубой игре против «Звезд». Что скажете об уровне судейства на этом турнире?

– А вы видели, как избивали Мбаппе в матче с Парагваем? Там нужно было назначить как минимум пять пенальти! Такое впечатление, что арбитры и некоторые тренеры договорились. Позволяют держать за футболку, прыгать в ноги, бить локтями по голове. При стандартах игроков берут за талию и бросают на газон — это же приемы из самбо, дзюдо, джиу-джитсу, карате или вольной борьбы!

Скорости выросли, защитники в топ-сборных подготовлены безумно. И на этом фоне игроки должны проявлять футбольную координацию и мастерство, а не силовые приёмы из других видов спорта. Я этого терпеть не могу, это уродство футбола. Неужели Коллин не видит, что нужно давать судьям чёткую инструкцию наказывать за такое назначением пенальти и красными карточками?