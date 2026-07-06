Мексика впервые в истории проиграла на «Estadio Azteca» на чемпионатах мира

Сборная Мексики впервые в своей истории проиграла на «Estadio Azteca» на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Англии.

Мексика в своей истории сыграла 11 матчей на мировых первенствах на этом легендарном стадионе в Мехико, в которых одержала 8 побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Матчи сборной Мексики на «Estadio Azteca» (11)