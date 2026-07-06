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Чемпионат мира
06 июля 2026, 11:22 | Обновлено 06 июля 2026, 11:51
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0

Мексика впервые в истории проиграла на «Estadio Azteca» на чемпионатах мира

Вспомним все матчи мексиканской сборной на мировых первенствах на этом легендарном стадионе

06 июля 2026, 11:22 | Обновлено 06 июля 2026, 11:51
545
0
Мексика впервые в истории проиграла на «Estadio Azteca» на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Мексики впервые в своей истории проиграла на «Estadio Azteca» на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Англии.

Мексика в своей истории сыграла 11 матчей на мировых первенствах на этом легендарном стадионе в Мехико, в которых одержала 8 побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Матчи сборной Мексики на «Estadio Azteca» (11)

  • 2026: Англия – 2:3
  • 2026: Эквадор – 2:0
  • 2026: Чехия – 3:0
  • 2026: ЮАР – 2:0
  • 1986: Болгария – 2:0
  • 1986: Ирак – 1:0
  • 1986: Парагвай – 1:1
  • 1986: Бельгия – 2:1
  • 1970: Бельгия – 1:0
  • 1970: Сальвадор – 4:0
  • 1970: СССР – 0:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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