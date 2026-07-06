Чемпионат мира06 июля 2026, 11:22 | Обновлено 06 июля 2026, 11:51
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Мексика впервые в истории проиграла на «Estadio Azteca» на чемпионатах мира
Вспомним все матчи мексиканской сборной на мировых первенствах на этом легендарном стадионе
06 июля 2026, 11:22 | Обновлено 06 июля 2026, 11:51
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Сборная Мексики впервые в своей истории проиграла на «Estadio Azteca» на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Англии.
Мексика в своей истории сыграла 11 матчей на мировых первенствах на этом легендарном стадионе в Мехико, в которых одержала 8 побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Матчи сборной Мексики на «Estadio Azteca» (11)
- 2026: Англия – 2:3
- 2026: Эквадор – 2:0
- 2026: Чехия – 3:0
- 2026: ЮАР – 2:0
- 1986: Болгария – 2:0
- 1986: Ирак – 1:0
- 1986: Парагвай – 1:1
- 1986: Бельгия – 2:1
- 1970: Бельгия – 1:0
- 1970: Сальвадор – 4:0
- 1970: СССР – 0:0
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