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Чемпионат мира
06 июля 2026, 11:12 | Обновлено 06 июля 2026, 11:54
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0

Хименес еще на один гол приблизился к повторению рекорда Чичарито Эрнандеса

Вспомним топ-10 игроков с самым большим количеством забитых мячей в составе национальной Мексики

06 июля 2026, 11:12 | Обновлено 06 июля 2026, 11:54
444
0
Хименес еще на один гол приблизился к повторению рекорда Чичарито Эрнандеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Хименес
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Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес забил 48-й гол за национальную команду.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Англии, в котором мексиканец реализовал пенальти.

48 голов Хименеса – второй лучший результат в истории сборной Мексики.

Лишь один игрок в истории забил за мексиканцев больше – Чичарито Эрнандес (52).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Мексики

  • 52 – Чичарито Эрнандес
  • 48 – Рауль Хименес
  • 46 – Харед Боргетти
  • 39 – Куатемок Бланко
  • 35 – Луис Эрнандес
  • 32 – Карлос Эрмосильо
  • 30 – Загиньо
  • 28 – Луис Гарсия
  • 28 – Андрес Гуардадо
  • 25 – Орибе Перальта
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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