Хименес еще на один гол приблизился к повторению рекорда Чичарито Эрнандеса

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес забил 48-й гол за национальную команду.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Англии, в котором мексиканец реализовал пенальти.

48 голов Хименеса – второй лучший результат в истории сборной Мексики.

Лишь один игрок в истории забил за мексиканцев больше – Чичарито Эрнандес (52).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Мексики

52 – Чичарито Эрнандес

48 – Рауль Хименес

46 – Харед Боргетти

39 – Куатемок Бланко

35 – Луис Эрнандес

32 – Карлос Эрмосильо

30 – Загиньо

28 – Луис Гарсия

28 – Андрес Гуардадо

25 – Орибе Перальта