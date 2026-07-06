Чемпионат мира06 июля 2026, 11:12 | Обновлено 06 июля 2026, 11:54
444
0
Хименес еще на один гол приблизился к повторению рекорда Чичарито Эрнандеса
Вспомним топ-10 игроков с самым большим количеством забитых мячей в составе национальной Мексики
06 июля 2026, 11:12 | Обновлено 06 июля 2026, 11:54
444
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес забил 48-й гол за национальную команду.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Англии, в котором мексиканец реализовал пенальти.
48 голов Хименеса – второй лучший результат в истории сборной Мексики.
Лишь один игрок в истории забил за мексиканцев больше – Чичарито Эрнандес (52).
Лучшие бомбардиры в истории сборной Мексики
- 52 – Чичарито Эрнандес
- 48 – Рауль Хименес
- 46 – Харед Боргетти
- 39 – Куатемок Бланко
- 35 – Луис Эрнандес
- 32 – Карлос Эрмосильо
- 30 – Загиньо
- 28 – Луис Гарсия
- 28 – Андрес Гуардадо
- 25 – Орибе Перальта
🇲🇽 Meilleurs buteurs de l'histoire du Mexique :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 6, 2026
52- Javier Hernandez
48- RAUL JIMENEZ
46- Jared Borgetti #MEXANG
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июля 2026, 10:41 1
Ману Коне, Брэдли Баркола и Майкл Олисе имеют в своем пассиве по одному предупреждению
Бокс | 06 июля 2026, 04:24 8
Independent – о поединке в Гизе
Футбол | 06.07.2026, 10:36
Футбол | 06.07.2026, 10:23
Футбол | 06.07.2026, 07:23
Комментарии 0
Популярные новости
05.07.2026, 10:02 3
05.07.2026, 10:22 25
Футбол
05.07.2026, 07:02 1
06.07.2026, 06:15 1
05.07.2026, 08:38 15
05.07.2026, 08:08 9
04.07.2026, 08:25 3