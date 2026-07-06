Сегодня, 6 июля на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, состоится, пожалуй, центральный матч 1/8 финала, в котором встретятся сборные Португалии и Испании. Пару, которую смело можно было бы увидеть и в полуфинале турнира. Однако так сложилась ситуация, что на стадии четвертьфинала мы уже не увидим Криштиану Роналду или Ламина Ямаля.

В этом соперничестве заранее сложно предсказать победителя хотя бы потому, что в последних 10 очных противостояниях между этими соперниками практически паритет.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Это будет интересный и интригующий поединок. Жаль только, что Португалия и Испания сойдутся на такой ранней стадии. До начала этого турнира я видел эту пару не раньше четвертьфинала. Но ничего не поделаешь, такова сетка турнира. Такая ситуация сложилась из-за того, что на этом чемпионате большое количество команд. Кому-то везет больше, а кому-то – не очень.

Что касается непосредственно этого поединка, то я не вижу в нем явного фаворита. Шансы на выход в 1/4-ю у соперников, примерно, одинаковые. В каждой команде есть топ-футболисты, обе сборные стараются играть в атакующий футбол. Хотя звезды звездами, но в подобных противостояниях на первое место выходят коллективные действия. Кто сыграет более слаженно, тот и окажется ближе к победе.

Сложно предположить, кто из соперников будет больше на мяче. Наверное, тот, кому больше нужно будет забивать (улыбается). В этом матче все будут решать нюансы, мелочи.

Криштиану Роналду? Он может ничем не выделяться, но когда нужно, решить исход матча. Поэтому испанцам нужно быть очень внимательными. Также, как и португальцам в противостоянии с Ламином Ямалем, наверное, главной ударной силой Испании. Также я бы отметил и Нико Уильямса, если он выйдет на поле. Эти исполнители легко обыгрывают своих оппонентов, они умеют делать разницу в атаке.

Поэтому я бы сказал, что предстоящий поединок даже достоин финала, в котором, я отдам минимальную победу сборной Испании со счетом 2:1.