Есть финальная пара чемпионата мира. Версия Йожефа Сабо

На ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, начинается самое интересное, матчи на вылет. Свой прогноз на поединки 1/8 финала дал Йожеф Сабо. Более того, авторитетный специалист даже спрогнозировал финальную пару Мундиаля, которая, по мнению эксперта, совпадет с решающим матчем четырехлетней давности. Об этом бывший главный тренер сборной Украины рассказал в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– С первого матча чемпионата мира лучшей команды, чем Франция, я пока не видел, – сказал Сабо. – Там два равноценных состава, защита классная, а атака еще лучше. Да, я ставлю на победу Франции на этом чемпионате мира.

Думаю, в финале французы сыграют с Аргентиной. У них солидная команда, и что самое главное, дисциплинированная. К примеру, у Бразилии, как я сказал, нет такого порядка. Хотя мне кажется, что они обыграют в четвертьфинале Англию, если, конечно, сбудется мой прогноз по 1/8-й (улыбается).