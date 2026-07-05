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Чемпионат мира
05 июля 2026, 12:16 | Обновлено 05 июля 2026, 12:40
2172
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Есть финальная пара чемпионата мира. Версия Йожефа Сабо

Авторитетный в прошлом наставник считает, что история 2022 года повторится

05 июля 2026, 12:16 | Обновлено 05 июля 2026, 12:40
2172
2 Comments
Есть финальная пара чемпионата мира. Версия Йожефа Сабо
Getty Images/Global Images Ukraine. Аргентина – Франция
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На ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, начинается самое интересное, матчи на вылет. Свой прогноз на поединки 1/8 финала дал Йожеф Сабо. Более того, авторитетный специалист даже спрогнозировал финальную пару Мундиаля, которая, по мнению эксперта, совпадет с решающим матчем четырехлетней давности. Об этом бывший главный тренер сборной Украины рассказал в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– С первого матча чемпионата мира лучшей команды, чем Франция, я пока не видел, – сказал Сабо. – Там два равноценных состава, защита классная, а атака еще лучше. Да, я ставлю на победу Франции на этом чемпионате мира.

Думаю, в финале французы сыграют с Аргентиной. У них солидная команда, и что самое главное, дисциплинированная. К примеру, у Бразилии, как я сказал, нет такого порядка. Хотя мне кажется, что они обыграют в четвертьфинале Англию, если, конечно, сбудется мой прогноз по 1/8-й (улыбается).

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Йожеф Сабо ЧМ-2026 по футболу ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Англии по футболу Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 2
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Не в того експерта питаєтеся ... Запитайтеся у Ковальця - він скаже що у фіналі гратимуть.... Марокко та Норвегія!!!!
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Анчелотті і немає порядку?
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